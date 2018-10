Tuspo Gimte wieder knapp vorbei am Erfolgserlebnis

Bilshausen. In der Fußball-Bezirksliga tritt der TuSpo Weser Gimte auf der Stelle. Mit der 0:1 (0:1)-Niederlage beim SV Bilshausen blieb das Team im achten Spiel in Folge ohne Sieg.

Damit verharrte Gimte auf dem 14. Tabellenplatz, zeigte aber immerhin eine deutlich bessere Leistung als noch am Sonntag bei der SG Bergdörfer.

„Wie schon so oft in dieser Saison kann ich den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen“, war Weise trotz der Niederlage alles andere als unzufrieden mit dem, was er gesehen hatte. Lediglich in den ersten zehn Minuten seien die Gastgeber das bessere Team gewesen und in dieser Phase auch durch einen abgefälschten 16m-Schuss von Bastian Rohland in Führung gegangen (9.). „Dann aber haben wir richtig gut in die Partie gefunden und uns auch gute Chancen erarbeitet“, berichtete Weise. Die beste vergab Mannschaftsführer Dennis Behrens, als er kurz vor der Pause freistehend das Leder am Tor vorbei schob.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gimter das aktivere Team und hatten gleich mehrmals den Ausgleich auf dem Fuß. Zweimal Nils Quentin und noch einmal Dennis Behrens scheiterten jedoch in aussichtsreichen Situationen. „Die Jungs haben alles gegeben, es aber wieder einmal versäumt, sich für ihre gute Leistung und den Aufwand, den sie betrieben haben, selbst zu belohnen“, haderte Matthias Weise wie schon so oft in dieser Spielzeit mit dem Schicksal. „Was wir brauchen, ist mal wieder ein echtes Erfolgserlebnis“, so der Coach. „Dann kommt der Rest auch wieder ganz von selbst.“

TuSpo Weser Gimte: Hartje – Terzi, Kilian (46. Sopko), Rusteberg, Osmanko – Brkic, Glogic, Abeln, Behrens – Quentin, Hayn (57. Kujawski).

Tor: 1:0 Rohland (9.).

Sonntag in Petershütte

Im vierten Auswärtsspiel in Folge muss Fußball-Bezirksligist TuSpo Weser Gimte am Sonntag um 14.40 Uhr beim Tabellenfünften TuSpo Petershütte ran.

„Bei den Petershüttern zu spielen ist immer sehr schwer“, sagt Gimtes Trainer Matthias Weise. „Die haben einen kleinen Sportplatz und wissen ganz genau, was sie dort zu tun haben.“ Dennoch werde man natürlich alles daran setzen, um endlich in die Erfolgsspur zurückzufinden. Verzichten müssen die Gimter unter anderem auf Bernd Abeln, der seine fünfte gelbe Karte sah. Mit Robin Blumenstein und Yannik Drüke kehren zwei Spieler wieder in den Kader zurück.