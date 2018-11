Tuspo Gimte zum letzten Spiel des Jahres in Nörten

Beim Spitzenreiter Mut zeigen

+ © Per Schröter Kann wieder beschwerdefrei trainieren und will seinen jüngeren Mitspielern nun besser helfen als zuvor: Dennis Behrens (links). © Per Schröter

Gimte. Mit dem extrem schweren Auswärtsspiel bei Spitzenreiter SSV Nörten-Hardenberg verabschieden sich die Bezirksliga-Fußballer des TuSpo Weser Gimte am Sonntag in die Winterpause (Anpfiff auf dem Sportplatz An der Bünte: 14 Uhr).