Tuspo jetzt schon Vierter - Aber Trainer vermisst die Spielfreude

Hann. Münden. Mit einem einigermaßen glanzlosen 2:1 (1:0)-Heimerfolg über den abstiegsbedrohten TSV Seulingen haben sich die Bezirksliga-Fußballer des TuSpo Weser Gimte in der Tabelle auf Platz vier vorgeschoben.

„Das war im zweiten Durchgang überhaupt nicht das, was ich mir unter Fußball vorstelle“, war Trainer Matthias Weise trotz des Sieges alles andere als zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. Die hatte gegen die ohne ihren Toptorjäger Özkan Beyazit angereisten Gäste zwar zunächst alles im Griff gehabt und war durch einen sehenswerten Treffer von Innenverteidiger Andreas Kilian, der einen Freistoß-Lupfer von Bernd Abeln über die gegnerische Mauer hinweg im Fallen eingenetzt hatte, auch verdient in Führung gegangen (21.). Doch nachdem der für den verletzten Njegos Despotovic eingewechselte A-Jugendspieler Emre Akman kurz nach dem Seitenwechsel nach Doppelpass mit Leon Fromm mit einem Schuss aus kurzer Distanz in den Torwinkel auf 2:0 erhöht hatte, gingen die Gimter aus Sicht Weises viel zu leichtfertig mit den sich bietenden Chancen um. „Ein 5:0 oder 6:0 wäre in jedem Fall drin gewesen, aber die Jungs haben die Angriffe einfach nicht zu Ende gespielt und waren dann vor dem Tor viel zu unkonzentriert“, meinte der Coach, der bei seinen Spielern „den Spaß am Fußball“ vermisste. Und so kam, was kommen musste: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld und einem Konter über die rechte Angriffssite verkürzte Niklas Gatzemeier sieben Minuten vor dem Schlusspfiff auf 2:1 und plötzlich geriet der Gimter Sieg noch einmal in Gefahr. „So weit hätte es nie und nimmer kommen dürfen, wir haben uns das Leben wieder einmal selbst schwer gemacht“, befand Weise, dem nach dem Schlusspfiff ein Riesenstein vom Herzen fiel.

Nach vier Spielen innerhalb von zehn Tagen können die Gimter am Sonntag verschnaufen. Am Mittwoch geht es mit dem Heimspiel gegen den SV Bilshausen weiter.

TuSpo Weser Gimte: Zunker – Schmitz (67. Nüsse), Kilian, Abeln, Osmanko – Bock, Gökceoglu, Sopko (61. Glogic), Despotovic (41. Akman) – Fromm, Quentin.

Tore: 1:0 Kilian (21.), 2:0 Akman (48.), 2:1 Gatzemeier (83.).