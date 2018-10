TuSpo Weser Gimte gegen das Gesetz der Serie

Fußball-Bezirksliga

+ © Per Schröter Endlich wieder zu Hause: Philipp Kujawski (links) und seine Gimter wollen dem Heimpublikum zeigen, was sie drauf haben. © Per Schröter

Hann. Münden. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie wollen die Bezirksliga-Fußballer des TuSpo Weser Gimte am Sonntag im Heimspiel gegen die SG Lenglern endlich in die Erfolgsspur zurückfinden. Anstoß am Rattwerder ist um 14.30 Uhr.