Verspäteter Saisonstart geht für SG Werratal daneben

Bezirksliga-Braunschweig

+ © Per Schröter Sein Treffer reichte nicht: Frederik Köhler besorgte die Werrataler Führung. © Per Schröter

Fußball-Bezirksligist SG Werratal ist mit einer enttäuschenden 1:3 (1:0)-Heimniederlage gegen die SG Denkershausen/Lagershausen in die neue Saison gestartet.

Hedemünden – „Heute hat man ganz klar gesehen, dass wir körperlich noch nicht da sind, wie wir gerne wären“, befand der neue Trainer Matthias Weise, der immerhin eine Stunde lang „eine gute Vorstellung“ seiner Mannschaft gesehen hatte. Obwohl die Partie für die Gastgeber schon vor dem Anpfiff unter keinem guten Stern gestanden hatte (wegen Krankheit oder Urlaub fielen gleich sieben Spieler aus, darunter mit Marc Glatter, Hendrik Suslik, Maik Hildebrand und Jonas Winter vier Leistungsträger), gaben sie von Beginn an Vollgas. Weil aber zu oft der letzte Pass nicht ankam, war für die Weise-Elf zumeist an der Strafraumgrenze Schluss. So resultierte die erste Chance aus einem scharfen, aber zu unplatzierten Distanzschuss von Dominik Wallner, der Gästekeeper Torben Nickel vor keine großen Probleme stellte. Weil auch die Gäste im Spiel nach vorn kaum Ideen zeigten und sich das Geschehen zwischen den Strafräumen abspielte, bedurfte es für den ersten Treffer einer Standardsituation. Nachdem der am Sonntag auf Rechtsaußen spielende Dominik Rudolph mit einem Schuss an Nickel gescheitert war, fand die in der Folge von Leon Fromm getretene Ecke genau den Kopf von Frederik Köhler, der dem Ball aus elf Metern so viel Tempo mitgab, dass er vom Körper des SG-Schlussmanns abprallte und ins Tor kugelte (18.).

Nachdem die knappe Führung bis zur Halbzeit bestand gehabt hatte, änderte sich im zweiten Durchgang zunächst nicht viel. Werratal stand kompakt, verteidigte geschickt den Vorsprung und versuchte hin und wieder, vorne Nadelstiche zu setzen. Als ihnen dann jedoch nach einer guten Stunde die Kräfte ausging und Matthias Weise auf der Ersatzbank die passenden Alternativen fehlten, bekamen die Denkershäuser allmählich Oberwasser.

Ein wahrer Sonntagsschuss von Gästespieler Marcel Kehr, der den zu kurz geratenen Ball eines Werrataler Spielers volley aus knapp 30 Metern unhaltbar ins lange Eck zimmerte, brachte sie eine Viertelstunde vor Schluss ins Spiel zurück. Ein weiterer Zauberschuss (diesmal von Luca Macke) sorgte für die Gästeführung und mit dem Schlusspfiff erhöhte Kehr sogar noch auf 3:1. Am Ende ein verdienter Sieg für die Denkershäuser, auch wenn dieser um ein Tor zu hoch ausfiel.

SG Werratal: Rippe - Wallner, Wasmuth, Alt, Kraft – Jürgens (77. Fuhrmann), Buhre, Rudolph, Guthardt (83. Armbrust) – Köhler – Fromm.

Tore: 1:0 Köhler (18.), 1:1 Kehr (73.), 1:2 Macke (84.), 1:3 Kehr (90.+2).