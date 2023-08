Vier Spiele, vier Niederlagen: Schwarzes Wochenende für heimisches Bezirksliga-Quartett

Von: Marco Washausen

Gegner im Anflug: Der Sudheimer Kevin Eckert im Zweikampf mit einem Kicker des SC Hainberg. © Kaja Schirmacher

Eine nicht unbedingt überraschende (am Ende aber deutlich zu hohe) Niederlage haben die Bezirksliga-Fußballer der SG Denkershausen/L. am Sonntag bei TuSpo Petershütte kassiert (0:5). Erfolgreicher waren allerdings auch der FC Sülbeck/Immensen (1:5 in Osterode), die SG Dassel/S. (1:3 in Rosdorf) und der TSV Sudheim (2:3 gegen Hainberg) nicht.

TSV Sudheim - SC Hainberg 2:3 (2:1). Mit dem frühen Treffer durch Arigon Dacaj begann die Partie für die Sudheimer perfekt. Und in Person von Feyzi Turgay hatte der TSV auch schnell nach dem Hainberger Ausgleich die passende Antwort parat. Doch im zweiten Durchgang trafen nur noch die Gäste. Auch die letzten Minuten in Überzahl nach Gelb-Rot gegen einen Gästekicker (87.) konnte die Heimelf nicht mehr zum Ausgleichstreffer nutzen. „Das ist ärgerlich. Wir hätten zur Halbzeit deutlicher führen müssen. Aber uns fehlt in manchen Situationen leider noch die Cleverness. Das war heute der Unterschied“, berichtete Trainer Benjamin Statz nach der Niederlage. - Tore: 1:0 Dacaj (8.), 1:1 McGalty (40.), 2:1 Turgay (44.), 2:2 Fiedler (50./FE), 2:3 Petzke (76.).

TuSpo Petershütte - SG Denkershausen/L. 5:0 (1:0). Der erste Abschluss gelang zwar Marcel Kehr, doch der erste Treffer fiel auf der anderen Seite, als Niklas Gries nach einem Schuss goldrichtig stand und das 1:0 besorgte. Das ging zu diesem Zeitpunkt in Ordnung. Die Denkershäuser fanden nur schwer in die Partie. Kurz vor der Trinkpause im ersten Durchgang traf Petershütte erneut - allerdings aus einer Abseitsstellung heraus. Kurz danach bewahrte Keeper Eike Schwarz sein Team vor dem 0:2, als er den Ball gerade noch an die Latte lenken konnte. Nach Wiederbeginn forderten die Gäste einen Handelfmeter, doch der Schiedsrichter verlegte den Tatort zum Unmut der Denkershäuser kurz vor die Strafraumgrenze. „Das war eine krasse Fehlentscheidung und hätte das 1:1 für uns sein können“, berichtete Trainer Marcel Braun. „Aber wir dürfen uns nicht beschweren. Wir haben drei Tore zu hoch verloren. Die Leistung war keinesfalls so desaströs, wie das Ergebnis vermuten lässt. Wir haben einem Mitfavoriten auf den Titel über 80 Minuten sehr gut Paroli geboten.“ - Tore: 1:0 Gries (7.), 2:0 Kopp (62.), 3:0 Malina (81.). 4:0 Kleeberg (88.), 5:0 Schmidt (90.+1).

VfR Dostluk Osterode - FC Sülbeck/Immensen 5:1 (2:0). Dass die Sülbecker nach drei Spieltagen das Tabellenende der Bezirksligatabelle zieren, hätte vor wenigen Wochen niemand auch nur ansatzweise geglaubt. Aber nach der unglücklichen Niederlage unter der Woche gegen Petershütte gab es am Sonntag beim Tabellenführer in Osterode ein böses Erwachen. Die Hoffnung auf die Wende nach dem Anschlusstreffer von Marc-Andre Strzalla verpuffte nach dem dritten VfR-Treffer. - Tore: 1:0 Turgay (36.), 2:0 Sander (42.), 2:1 Strzalla (49./FE), 3:1 Turgay (71.), 4:1/5:1 Schunke (85./90.).

SC Rosdorf - SG Dassel/Sievershausen 3:1 (0:1). Eine überaus bittere Auswärtsniederlage für die Sollinger, die die Hand schon ganz dicht am Auswärtspunkt hatten. Nach der Niederlage im Pokal verlor die SG so also auch den zweiten Vergleich binnen weniger Tage mit dem Aufsteiger. - Tore: 0:1 Langhorst (39.), 1:1 Frölich (57.), 2:1 Kekaev (90.+1), 3:1 Onal (90.+3).

