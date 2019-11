Weende und Grone trennen sich 4:4-Unentschieden

Nur zwei der für dieses Wochenende angesetzten Spiele der Fußballbezirksliga 4 wurden ausgetragen. Vom Göttinger Quintett mussten schon am Samstag Lenglern (gegen Werratal) und Bovenden (in Bilshausen) passen, während Sparta sein Heimspiel gegen die zuletzt stark auftrumpfende Northeimer Reserve verlor. Für Sonntag blieb dann nur noch das Göttinger Stadtderby übrig.

SCW Göttingen - FC Grone 4:4 (2:2). Beide Trainer waren mit der Vorstellung ihrer Mannschaft zufrieden. „Wir haben“, sagte SCW-Coach Lukas Eiffert, „von Beginn an Druck gemacht.“ „Und wir haben“, meinte FC-Trainer Tim Lindemann, „uns mit fußballerischen Mitteln vom Weender Druck befreit.“ Das so erfolgreich, dass die im 4-4-2 spielenden Gäste dreimal vorlegten: Durch Mauritz Theilkens Doppelschlag zum 0.2, zum 2:3 durch Robin Lösekrug direkt nach dem Wiederanpfiff und zum 3:4 durch Tobias Gomille. „Meine Elf hat den Kampf gegen den Abstieg angenommen und sich diesen Punkt redlich verdient“, sprach Lindemann von einer leistungsgerechten Punkteteilung. „Wir haben heute zwei Punkte verloren“, fasste Eiffert die 90 Minuten seines im 4-2-3-1 angetretenes Teams zusammen. „Eigentlich wollten wir den Rückenwind vom 2:2 in die zweite Halbzeit mitnehmen, dann hat uns aber das 2:3 kalt erwischt. Es spricht für unsere Moral, dass wir immer wieder zurückgekommen sind. Und am Ende hätten wir unseren Chancen nach sogar gewinnen müssen.“

Tore: 0:1 Theilken (25.), 0:2 Theilken (30.), 1:2 Starke (40.), 2:2 Placzek (45.+1), 2:3 Lösekrug (46.), 3:3 Beckmann (53.), 3:4 Gomille (59.), 4:4 Strauß (68.).

Sparta Göttingen - Eintracht Northeim II 1:3 (1:1). „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, sind aber auf einen wirklich guten Gegner gestoßen“, trug Spartas Enrico Weiß die Niederlage mit Fassung.

Tore: 1:0 Murati (17.), 1:1 Weinhardt (30.), 1:2 Meyer (69.), 1:3 Miehe (75.). eko