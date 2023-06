SG Werratal hat längeren Atem

Von: Per Schröter

Die Luft angehalten: In dieser Szene kann Werratals Jonas Winter gerade noch den Ball klären. © Per Schröter

Mit einem 4:3 (2:3)-Erfolg über die SG Dassel/Sievershausen im letzten Saison-Heimspiel haben sich die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal erfolgreich von ihrem Publikum verabschiedet. Allerdings stand der Sieg lange auf der Kippe.

Lippoldshausen – Die Partie, die im Rahmen der Sportwoche des SGV Lippoldshausen auf dessen Sportplatz ausgetragen wurde, begann vor über 150 Zuschauern so ganz nach Wunsch der Gastgeber. Stürmer Lucas Gutheil nutzte einen Patzer in der gegnerischen Hintermannschaft, war schneller als Keeper Zeika am Ball und schob ihn aus 16 Metern ins leere Tor (5.). Dann aber entpuppte sich das Experiment von Trainer Matthias Weise, mit einer offensiven Dreierreihe hinter Sturmspitze Gutheil als etwas zu gewagt. Nachdem Arne Schoppe ungehindert aus 25 Metern das 1:1 erzielt hatte (9.), Seydi Erbek einen Freistoß aus ähnlicher Distanz direkt eingenetzt hatte (20.) und erneut Schoppe einen an ihm selbst von Benjamin Heritz verursachten (allerdings mehr als fragwürdigen) Elfmeter verwandelt hatte (25.), stellte Weise das System wieder auf das gewohnte 4-4-2 um und es lief plötzlich deutlich besser. Sieben Minuten vor der Pause war es erneut Gutheil, der sich aus 16 Metern ein Herz fasste und über Torwart Zeika hinweg auf 1:3 verkürzte. Kurz zuvor hatte der Gästekeeper einen Schuss von Lukas Bock aus kurzer Distanz erst hinter der Linie klären können, doch der Torpfiff blieb aus.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Werrataler (jetzt auf dem abschüssigen Platz „bergab“ spielend) den Druck, hatten durch Hendrik Suslik (47.) und Marc Glatter (62.) auch gute Chancen. Als sie eine Viertelstunde vor Schluss alles nach vorn warfen, hatten sie zweimal Riesenglück, als der Gegner allein vorm Tor stehend patzte (einmal reagierte Torwart Philip Schmand glänzend). Nach einer Ecke von Glatter war dann der eingewechselte Kai Armbrust zur Stelle und nickte zum 3:3 ein (82.). Der ebenfalls eingewechselte Daniel Hartje, der genau wie Torben Buhre vor dem Spiel verabschiedet worden war, rettete noch einmal in höchster Not (88.), bevor Marc Glatter in der Nachspielzeit Torwart Zeika umkurvte und den späten (und zugegebenermaßen etwas glücklichen) Siegtreffer erzielte.

SG Werratal: Schmand - Wallner, Alt, Heritz - Winter, Niebuhr, Rühl - Suslik, Glatter, Gutheil, Bock.

Tore: 1:0 Gutheil (5.), 1:1 Schoppe (9.), 1:2 Erbek (20.), 1:3 Schoppe (25./FE), 2:2 Gutheil (38.), 3:3 Armbrust (82.), 4:3 Glatter (90.+1). (Per Schröter)