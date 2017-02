SG Werratal: Vier Neue lassen hoffen

Laubach. Mike Hoffmann, Trainer von Fußball-Bezirksligist SG Werratal ist sich sicher: „Trotz der Abgänge von Boris Schuster und Jonas Albertz besitzen wir jetzt mehr Alternativen." Der Abstiegskampf kann kommen.

Zwei Flutlichtmasten tauchen den Laubacher Sportplatz in ein fahles Licht. Von oben dröhnt der Verkehr der Autobahnbrücke über die angrenzende Werra. Es ist eiskalt. Die äußeren Umstände bei einer der ersten Trainingseinheiten des Jahres sprechen für sich: Für die SG Werratal wird die Rückserie alles andere als gemütlich. Das macht auch der Trainer des Tabellendreizehnten deutlich: „Erst mal 30 Liegestütze“, sagt Mike Hoffmann in Richtung seiner Spieler und begibt sich ebenfalls in waagerechte Position, schön hinein in den Modder des aufgeweichten Platzes. Die Spieler sollen sich offenbar überwinden und bereit sein für den schweren Liga-Alltag.

„Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt. Etwas anderes kann ich nach dieser Hinrunde auch gar nicht ausgeben“, sagt Hoffmann mit ernster Miene. Zuversicht kehrt in sein Gesicht zurück, wenn er auf die Neuzugänge verweist und die Tatsache, dass Bahattin Savran nun doch nicht zum SV Türkgücü Münden wechselt. Zumal auch Yannick Stapel und Hendrik Suslik nach einer längeren Auslandsreise wieder an Bord sind.

Zuversicht erhält die SG auch durch vier Neue. An erster Stelle ist Manuel Schanz zu nennen, der die Fraktion der ehemaligen Witzenhäuser, die dort einst unter Mike Hoffmann spielten, erweitert. „Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt meines Wechsels“, sagt der 30-jährige Linksfuß mit Verweis auf André Thüne und Kai Dittrich. Schanz kommt vom hessischen Gruppenligisten TSV Heiligenrode und soll die Abwehr stabilisieren. Nicht zuletzt ist er als Co-Trainer eingeplant. Damit kann der im Verein und auf Kreisebene vielfältig beschäftigte bisherige Co., Sebastian Lehne, zumindest etwas entlastet werden. Fabian Winter (19) hat im Herbst einige Spiele für Oberligist FSC Lohfelden bestritten, ehe ihn eine Schulterverletzung stoppte. Vom Kreisoberliga-Aufsteiger TSG Wellerode kommt Torjäger Abdulaziz Mahomood (30) und Defensivakteur Felix Herwig (21) war Kapitän der SG Ziegenhagen/Ermschwerd (Kreisliga B). Bei seinem Wechsel spielte auch Persönliches mit: Fabian Winter ist sein bester Kumpel, mit André Thüne ist er verschwägert. „Mit diesen Jungs sind wir schwerer auszurechnen und können mehrere Systeme spielen“, glaubt Hoffmann.

Für die SG Werratal, die am 26. Februar mit einem Heimspiel gegen Nörten in die zweite Saisonhälfte startet, beginnt nun die Zeit der Vorbereitungsspiele. Ob am Sonntag in Witzenhausen der Ball rollen kann, ist aufgrund der Platzverhältnisse fraglich. In der kommenden Woche dürften jedoch alle Partien stattfinden, da die Gastgeber über Kunstrasenplätze verfügen.

Die Testspiele: Dienstag, 14.2., 18.15 Uhr, beim Tuspo Rengershausen; Freitag, 17.2., 19 Uhr, bei FSK Vollmarshausen; Samstag, 18.2., 16.15 Uhr, beim SV Nordshausen (Nordstadtstadion Kassel).

Von Manuel Brandenstein