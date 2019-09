Werrataler Erfolgsserie auf eigenem Platz gerissen

Erste Niederlage nach 20 Siegen

+ © Per Schröter Markierte den einzigen Werrataler Treffer: Leon Fromm. © Per Schröter

Hedemünden – Ihre zweite Niederlage in Folge (und die erste auf eigenem Platz nach zuvor 20 Siegen in Folge!) mussten am Sonntag die Bezirksliga-Fußballer der SG Werratal hinnehmen. Beim klaren 1:5 (1:4) gegen Sparta Göttingen war das Team von Trainer Alexander Winter ohne jede Siegchance.