Werratals Trainer hofft auf Trotzreaktion

Mal sehen, ob er zum Einsatz kommt: Hussein Salman (rechts) war zuletzt auch in der Zweiten am Ball.

Hedemünden – Zwei Wochen nach der denkwürdigen 3:15-Klatsche beim SSV Nörten-Hardenberg stehen die Fußballer von Bezirksliga-Aufsteiger SG Werratal im Heimspiel gegen Sparta Göttingen gleich vor der nächsten hohen Hürde (Anpfiff auf dem Sportplatz in Hedemünden: Sonntag, 15 Uhr).

„Ich war geplättet, wie man sich derart kampflos ergeben kann“, hat SG-Trainer Alexander Winter noch immer am Nörten-Spiel zu knabbern. Eine handfeste Erklärung dafür hat er immer noch nicht. „Wenn du als Mannschaft nach einer Viertelstunde 0:2 hinten liegst, dann die von uns Trainern vorgegebenen Marschroute eigenmächtig aufgibst, mit Gewalt den Torerfolg suchst und gegen eine derart starke Mannschaft dann immer wieder ins offene Messer läufst, dann kann so etwas schon mal passieren“, hat er vor allem die mangelnde Disziplin einiger Spieler als Hauptursache für das Debakel ausgemacht.

Auch die Tatsache, dass seine Mannschaft die Zweikämpfe nicht angenommen habe (in 90 Minuten gab es keine einzige gelbe Karte und die erste „Grätsche“ verzeichnete Winter erst gegen Ende des Spiels) habe ihm überhaupt nicht geschmeckt.

„Über das alles haben wir inzwischen intensiv gesprochen und das ist damit jetzt für alle Beteiligten auch abgehakt“, wirft der SG-Coach ab sofort den Blick nur noch nach vorne. Und da wartet jetzt mit Sparta Göttingen ausgerechnet das Team, das am vergangenen Sonntag in Nörten-Hardenberg mit 2:0 die Oberhand behielt. „Das zeigt, dass in dieser Liga wirklich jeder jeden schlagen kann“, sagt Alexander Winter, dessen Team mit neun Zählern immer noch Tabellendritter ist und damit sogar noch vor Nörten und Sparta liegt. Den Sonntagsgegner sieht er als „spielstarkes Team, gegen das wir viel mutiger spielen müssen als zuletzt“. Vor allem gelte es dabei, die vorhandenen Qualitäten in der Offensive abzurufen. „Nachdem wir zuletzt 19 Punktspiele zuhause gewonnen haben, wird Sparta sicher alles daran setzen, uns die erste Niederlage beizubringen“, erwartet Winter einen wild entschlossenen Gegner. „Ich hoffe aber auf eine Trotzreaktion meiner Jungs und bin guter Dinge, dass wir diese Herausforderung bestehen werden“, so der Coach, der personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. „Lediglich hinter dem Einsatz des angeschlagenen Kai Armbrust steht ein Fragezeichen“, sagt er.