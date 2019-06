Zu wenig Jugendspieler: Kein Aufstieg für die SG Bergdörfer

Fußball-Bezirksliga 4

+ © HUBERT JELINEK/GSD Traf zum 1:1-Ausgleich: Grones Justin Taubert (Mitte) gegen Spartas Mats Kreißig (rechts) und Marco Akcay (21), dem der Siegtreffer für die Gäste gelang. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Bittere Überraschung einen Tag vor dem letzten Spiel für Spitzenreiter SG Bergdörfer: Die Eichsfelder dürfen nicht in die Landesliga aufsteigen, weil nicht genug Jugendspieler vorhanden sind – sieben fehlen. Haben sie das wirklich nicht schon vorher gewusst? Und so darf sich nach einem 7:0 in Groß Ellershausen der Tabellenzweite TuSpo Petershütte über die Landesliga-Rückkehr freuen.