Bilanz der Fußball-Kreisoberliga: Überflieger und Abstürze

Wilhelmshöhe und Fortuna überraschen

Auf und davon: Fortunas Tom Zimmermann (links) springt über Wilhelmshöhes Thomas Nickel. Beide Vereine spielten eine gute Saison.

Kassel – In der Fußball-Kreisoberliga entwickelte sich vom ersten Spieltag an ein packender Zweikampf zwischen dem späteren Meister TSV Hertingshausen und dem BC Sport. Am Ende hatten die Baunataler die Nase vorn, weil sie sich weniger Ausrutscher leisteten als der große Favorit vom Kreisel. Der BC Sport ging über die Aufstiegsspiele aber ebenfalls hoch in die Gruppenliga. Dagegen stieg die SG Söhrewald – trotz eines starken Endspurts in der Liga – in der Relegation ab. Neben dem TSV Oberzwehren müssen auch die Traditionsvereine SV Nordshausen und SVH Kassel den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten. Das fiel in der Kreisoberliga auf.