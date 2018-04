Fußball-Vereine Borussia Fulda und TSV Lehnerz fusionieren

Fulda. Zwei Fußball-Schwergewichte in Osthessen machen gemeinsame Sache: Borussia Fulda und der TSV Lehnerz wollen fusionieren.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Mitgliederversammlungen am Freitag spielen sie unter dem Dach des TSV, der in „SG Barockstadt Fulda Lehnerz“ umbenannt werden soll.

Das haben die beiden Vereine am Montagabend in einer Pressekonferenz im Innenstadthotel „Platzhirsch“ bekanntgegeben.„Um den höherklassigen Fußball in Osthessen künftig auch gemeinsam eine Zukunft zu geben, bündeln wir die Kräfte“, betonte Lehnerz-Pressesprecher Michael Hamperl.

Geplant ist Folgendes: Fulda zieht seine Mannschaft aus der Hessenliga zurück, unter gemeinsamem Dach wird in Lehnerz eine gesonderte Fußballabteilung unter semiprofessionellen Strukturen gegründet. Der SC Borussia Fulda als Verein bleibt bestehen, der TSV Lehnerz wird umbenannt. Die Führung des Vereins soll durch die Vorsitzenden Martin Geisendörfer und Peter Enders übernommen werden, dazu wird unter anderem der Vorstand durch bestehende Vorstandsmitglieder ergänzt. Die erste Mannschaft soll in der Fuldaer Johannisau trainieren und die meisten Heimspiele austragen, die zweite Mannschaft wird alle in Lehnerz austragen.

Von Ralph Görlich

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa