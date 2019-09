Brian Mitchell schießt CSC 03 zum Derbysieg gegen Türkgücü

Kassel – Ein Mann stand beim 5:0-Erfolg des CSC 03 gegen den SV Türkgücü in der Fußball-Verbandsliga im Mittelpunkt: Brian Mitchell. Der Neuzugang erzielte bei seinem Startelf-Debüt drei Tore und führte sein Team so zum Sieg im Kasseler Derby – er vergab aber noch drei weitere hochkarätige Chancen.

Zwei Aufreger zogen den Gästen früh den Zahn. Zum einen regten sie sich nach einem rotwürdigen Foulspiel von Tim Bode gegen Mohamed Ghafari in der zweiten Minute darüber auf, dass Schiedsrichter Johannes Frohnapfel dem Sünder nur die Gelbe Karte zeigte. Lediglich sechs Minuten später patzte SVT-Torhüter Moumen Kam Naksh, als er einen Ball nicht festhielt und Brian Mitchell den ersten seiner drei Treffer zur 1:0-Führung erzielte.

Große Ideen entwickelten beide Mannschaften in der ersten Hälfte nicht, sodass sich bis zum Seitenwechsel wenig – abgesehen von einer dicken Möglichkeit für Mitchell (42.) – tat. Fünf Minuten vorher musste SVT-Trainer Hüseyin Üstün nach einer Roten Karte hinter die Barriere, er hatte den unsicheren Referee nach einer unglücklichen Entscheidung zu heftig kritisiert.

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs fiel die Vorentscheidung, als Maximilian Werner einen Abpraller zum 2:0 verwertete (46.). „Es war heute leichter als erwartet. Meine Mannschaft hat auch in der Höhe verdient gewonnen“, lobte CSC-Coach Lothar Alexi sein Team.

Üstün, der die meiste Zeit der Partie abseits des Spielfeldes verbringen musste, mochte seinem Gegenüber nicht widersprechen: „Wir haben uns zu Beginn zu sehr mit Nebensächlichkeiten beschäftigt, anstatt uns auf unser Spiel zu konzentrieren. Die Niederlage ist auch in der Höhe verdient.“

Eigentlich spielten von nun an nur noch die Gastgeber. Das Herzstück der Rothosen war das defensive Mittelfeld, indem Julian Berninger-Bosshammer und Florian Steinhauer die Fäden in der Hand hielten. Die Gäste zeigten sich erstmals in der 53. Minute vor dem Tor von Lukas Rudolph. Erst scheiterte Ghafari mit einem Schuss an der CSC-Abwehr, dann war es Rudolph, der mit Fußabwehr gegen Emre Bicer klärte (53.).

Nun sollte die Stunde von CSC-Stürmer Mitchell schlagen: Erst scheiterte er aus drei Metern an Kam Naksh (57.), dann machte er nur eine Minute später doch das 3:0. Und in der 62. Minute legte er das 4:0 nach.

Nach weiteren fahrlässig vergebenen Möglichkeiten von Daniel Beyer und wiederum Mitchell, der aus drei Metern nur den Pfosten traf, sorgte Florian Steinhauer für den Schlusspunkt. Er traf mit einem sehenswerten Freistoßtor (90.) zum 5:0-Endstand.