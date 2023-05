BSV behauptet ein 1:1 beim FC Niemetal

Von: Manuel Brandenstein

Ausgebremst: Niemetals Ausgleichsschütze Dennis Schob ist gegen den Bonaforther Abwehrchef Mustafa Parlak zu Fall gekommen. © Manuel Brandenstein

1:1 trennten sich der FC Niemetal und der Bonaforther SV im Mündener Altkreisderby.

Imbsen – Wie die Endphase der Fußballsaison an den Kräften zehrt, war am Freitagabend nach dem Abpfiff in Imbsen zu sehen: Gleich mehrere Spieler des gastgebenden FC Niemetal lagen nach dem 1:1 (0:1) im Altkreisduell gegen den Bonaforther SV erschöpft am Boden. Und Trainer Sebastian Gundelach meinte: „Ich bin nur noch froh, wenn die Serie vorbei ist; man sollte sich über einen solchen Spielplan in der 1. Kreisklasse mal wirklich Gedanken machen!“

Was er meinte, war klar: Seine Mannschaft musste zuletzt sieben Spiele in nur drei Wochen bestreiten; dafür habe der FCN völlig unverständlich am langen Pfingstwochenende spielfrei. Angesichts der vielen Wochentagsspiele sei reguläres Training kaum noch möglich, und die sinkende Formkurve sei bei vielen Mannschaften zu sehen.

In der Tat bekamen die Zuschauer ein reines Kampfspiel präsentiert, dem die spielerisch überzeugenden Momente fehlten. Den Bonaforthern konnte das egal sein. Schließlich ergatterten sie aus der Außenseiterrolle heraus einen weiteren Punkt. Den sicherte schon mit dem 1:0-Führungstreffer Winter-Neuzugang Ruslan Wagner, als er bei einem Eckball im Fünfmeterraum am schnellsten reagierte (7.). Ansonsten passierte vor den Toren in der ersten Halbzeit nicht viel. Niemetal hatte mit der BSV-Defensive Probleme. Die verzichtete auf eine bei den meisten Teams übliche Viererkette und setzte stattdessen auf die altehrwürdige Manndeckung inklusive eines Ausputzers in Person des gut spielenden Mustafa Parlak. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte der FCN den Torschrei auf den Lippen, doch Dennis Schobs Schuss touchierte nur die Querlatte.

Schob war es später auch, der die nun beherzteren Offensivbemühungen der Platzherren mit dem 1:1 belohnte. Er traf per Freistoß aus spitzem Winkel (66.). Vor und nach diesem Treffer verhinderte BSV-Keeper Reiberger Schlimmeres. Angetrieben von Wagner befreite sich Bonaforth aber wieder, doch Mebratoms Flanke auf Sopko war noch zu ungenau. Auf der anderen Seite hätte spätestens Nils Quentin das 2:1 erzielen müssen, doch erneut Reiberger stoppte seinen Alleingang nach bösem Bonaforther Fehlpass in der eigenen Hälfte. Am Ende musste aber der FC Niemetal sogar noch froh sein: In der Nachspielzeit zirkelte BSV-Spieler Luca Vinci, der nach Gelber Karte und weiteren Fouls Glück gehabt hatte, überhaupt noch auf dem Platz zu stehen, einen Freistoß gekonnt in Richtung Torwinkel. Doch mit einer tollen Parade hielt FC-Keeper Manuel Gerelt das Unentschieden fest. „Kein Problem, dafür bin ich ja da“, so sein lockerer Kommentar nach einem weiteren kräftezehrenden Spiel. (Manuel Brandenstein)



FC Niemetal: Gerelt – Siegmann, Wolny, Hirsch, Bolse – N. Quentin, Krause, D. Quentin, Schob – Riemenschneider, M. Meier. Eingewechselt: K. Meier, Vasile, Heditzsch, Schäfer.

Bonaforther SV: Reiberger – Parlak – K. Salman, Beckel – Vinci, Mohammadi, Wagner, Hasanovic, Gosniz – H. Salman, Mebratom. Eingewechselt: Piszczan, Sopko.

Tore: 0:1 Wagner (7.), 1:1 Schob (66.).