0:6-Klatsche für Lohfelden

In Bedrängnis: Die Fliedener Marc Röhrig (links) und Luca Gaul (rechts) nehmen Lohfeldens Daniel Beyer in die Zange.

Mit dem höchsten Hessenliga-Sieg der Vereinsgeschichte hat Buchonia Flieden den FSC Lohfelden mit einer 0:6 (0:2)-Klatsche im Gepäck auf die Heimreise geschickt.

Der FSC ist damit bis auf einen Punkt an die Nichtabstiegsplätze in der Fußball-Hessenliga herangerückt. Überragender Mann bei den Gastgebern: Sturmtank Fabian Schaub mit drei Treffern.

Mit dem vierten Heimsieg in Folge, mit 13 von 18 möglichen Punkten unter Neu-Trainer Zlatko Radic sind die Fliedener mit jetzt 23 Zählern bis auf einen Punkt an den FSC herangerückt.

Die Gastgeber waren von Anfang an giftig, hellwach und immer wieder den entscheidenden Schritt schneller. Sturmtank Fabian Schaub brachte Flieden dann nach einem langen Ball vom bärenstarken Luca Gaul über die Abwehr artistisch per Heber zum 1:0 im Tor unter (9.). Danach hätte Lohfelden aber durchaus auch ausgleichen können: Okan Gül verzog aus 18 Metern nur knapp, Mounir Boukhoutta per Kopf (13.) oder bei seinem geblockten Schussversuch (15.) oder Nasuf Zukorlic, der zu wenig Druck hinter den Ball bekam (20.) hatten gute Möglichkeiten, danach fing sich die Fliedener Defensive jedoch wieder und ließ bis zum Pausenpfiff nichts mehr zu.

Knackpunkt der Begegnung war letztlich die erste Minute nach Wiederbeginn: Lohfelden kam motiviert mit einem 0:2-Rückstand aus der Kabine, der gerade eingewechselte Maurice Fiolka pushte sein Team und wies darauf hin, dass noch 45 Minuten zu spielen sind – zwölf Sekunden später war die Partie endgültig gelaufen: Julian Berninger-Bosshammer machte einen langen Ball von Sebastian Pfeiffer wieder scharf, Fabian Schaub war frei durch, und der Fliedener Sturmtank markierte eiskalt das 3:0 (46.). Noch steckten die Nordhessen aber nicht auf und hatten durch Tjarde Bandowski bei dessen Drehschuss aus zehn Metern das 3:1 auf dem Fuß, Fliedens Keeper Lukas Hohmann parierte jedoch überragend (53.).

Quasi im direkten Gegenzug ging dann das Lohfeldener Fehlerfestival los: Innenverteidiger Dominik Schneider wollte vor dem eigenen Strafraum auf Rashid Haidari querpassen. Schaub passte auf, kam dazwischen und schob mit seinem dritten Treffer zum 4:0 ein (54.). In der Schlussphase schraubte Flieden das Ergebnis nach haarsträubenden Fehlern von Berninger-Bosshammer beim 5:0 weiter in die Höhe.

Marc Röhrig sagte Danke (83.), und danach spielte Haidari am eigenen Strafraum einen Katastrophen-Fehlpass auf Schneider. Hagemann spritzte dazwischen und schoss den Ball zum 6:0-Endstand in den Winkel (87.). Röhrig hätte aus zwei Metern aber schon zuvor das halbe Dutzend vollmachen müssen (85.).

„Glückwunsch nach Flieden zu einem absolut verdienten Sieg, aber die Art und Weise, wie wir heute die Gegentore bekommen haben, ist indiskutabel“, haderte Lohfeldens Trainer Alfons Noja. Dabei richtete er allerdings am Ende den Blick nach fünf Niederlagen in den letzten sechs Spielen dennoch nach vorne: „Jetzt liegen wir am Boden, aber wir müssen am Montag wieder aufstehen und weitermachen. Nächste Woche in Neu-Isenburg muss dann eine Reaktion erfolgen.“