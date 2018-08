Budesheim trifft doppelt bei Hönebachs Sieg gegen Heinebach

Es brennt lichterloh im Heinebacher Strafraum: Die Hönebacher (in Blau) setzten die Gäste göeich unter Druck. Die Szene stammt aus den Anfangsminuten der Partie.

Hönebach. Zwei Tore von Fabian Budesheim haben den ESV Hönebach im Kreisoberliga-Derby gegen die SG Heinebach/Osterbach auf die Siegerstraße gebracht.

Nachdem Budesheim in den letzten Momenten der ersten Hälfte schon getroffen hatte, schaffte er mit einem Elfmeter in der 58. Minute die Vorentscheidung. Der Auftakterfolg war hochverdient.

Schon in der Anfangsphase nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand. Dennoch regierte zunächst auf beiden Seiten Nervosität. Doch nach und nach bekam der Vorjahresdritte die Partie in den Griff. Die Heinebacher konnten sich bei ihrem besten Akteur, Torwart Jan-Niklas Richter, bedanken, dass zunächst die Null stand.

Zweimal rettete der Keeper gegen Marius Zilch, dann entschärfte er eine Chance von Fabian Budesheim. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es soweit. SG-Verteidiger Stefan Winter zog gegen den durchgestarteten Marcel Katzmann vor der Strafraumgrenze die Notbremse und sah dafür den roten Karton.

Der anschließende Freistoß landete auf Umwegen vor den Füßen von Budesheim, und der überwand Richter zur verdienten Pausenführung.

Die Gäste hatten zunächst auf Konter gesetzt und versucht, Nadelstiche zu setzen. Doch in Unterzahl fiel ihnen das zunehmend schwerer. Der Hönebacher Druck wurde immer größer. Als in der 58. Minute erneut Marcel Katzmann auf der rechten Seite auf und davon ging und in den Strafraum eindrang, brachte ein Heinebacher Abwehrbein den Stürmer zu Fall.

Fabian Budesheim ließ sich nicht zweimal bitten und vollstreckte sicher vom Punkt zum 2:0. Nun hatten die Hönebacher endgültig das Spiel in der Hand. Der ESV hatte weitere Chancen und hätte noch deutlicher gewinnen können. Die einzige Heinebacher Gelegenheit hatte in der 85. Minute Bastian Stöcker, der aber im sicheren Nils Katzmann im ESV-Kasten seinen Meister fand.

Hönebach: N. Katzmann – Herbig, Morgun, Ehmer, Böttcher, Störl (84. Hintzen), Zilch (70. Waap), Schwarz, Wollenhaupt, M. Katzmann (76. Brandenstein), Budesheim.

Heinebach/O.: Richter – Schlein, An. Penner (70. Mi. Funk), Krause, Winter, Peters (85. Dick), M. Stöcker, B. Stöcker, Werner, Fernandes Rosas, Villa (65. Al. Penner).

Tore: 1:0, 2:0 Budesheim (45.+3, 58. FE).

Von Kevin Kunze