Calden/Meimbressen schlägt Wattenbach 1:0

Calden. So holprig wie der Rasen auf dem Kaiserplatz war auch der Auftakt in der Fußball-Gruppenliga für die SG Calden/Meimbressen. Gegen den Tabellenletzten TSG Wattenbach gelang ein knapper 1:0 (0:0)-Erfolg.

Mit seinem 15. Saisontor sorgte Stürmer Dennis Dittmer in der 51. Minute für den dritten Heimsieg der SG, die Flanke von rechts hatte Top-Vorbereiter Marc Zuschlag geschlagen.

Caldens Trainer Jens Alter gratulierte erleichtert seiner Mannschaft zu dem Sieg. Es sei nicht so einfach gewesen nach der langen Pause wieder ins Spiel zu finden, dies galt aber auch für den Gegner. Da sein Team viele Torchancen liegen ließ, war Alter froh, dass dies von den Gästen nicht bestraft wurde. Die TSG stand in der Defensive ganz ordentlich, hatte aber kaum Durchschlagskraft nach vorne. Als sie ihre Top-Chance Mitte der zweiten Halbzeit fast hatte, ärgerte sich Wattenbachs Trainer Bernd Diederich über den Schiedsrichter Manuel Winkler. Der pfiff einen Alleingang der Wattenbacher ab, weil er vorher ein Foul gesehen hatte. Das aber wiederum sah Diederich nicht so. Ansonsten musste SG-Keeper Steven Berndt nur eine Glanzparade zeigen, um einen Gegentreffer zu vermeiden.

In der ersten Halbzeit war dieses Duell nicht besonders attraktiv. Einmal Lukas Holst, der in der 18. Minute freistehend über das Tor zielte und eine Doppelchance: Mehr hatten die Vereinigten nicht zu bieten. Auf das SG-Stürmerduo war schließlich wieder Verlass, Zuschlag und Torschütze Dittmer sorgten für das 1:0 nach 51 Minuten.

Neun Minuten später ein Solo von Dennis Dittmer mit einem Abschluss, der neben das Tor ging. Nach 70 Minuten dann die beschriebene gute Möglichkeit für das Schlusslicht, die Berndt vereitelte. Gleich im Gegenzug kam Caldens Youngster Maurice Göbel im Strafraum frei zum Schuss, doch auch er verfehlte das Ziel. Der eifrige A-Junior hatte in seinem ersten Seniorenspiel noch eine dicke Chance in der Schlussminute, als ein Gästeabwehrspieler auf der Torlinie eben noch klären konnte.

TSG-Trainer Bernd Diederich sprach von einem glücklichen Caldener Sieg. Seine Mannschaft sei gleichwertig gewesen. Um die fast aussichtslose Situation am Tabellenende etwas zu verbessern, hätte zwar eigentlich ein Dreier her gemusst, meinte Diederich. Doch auch nur ein Punkt wäre für die Moral seiner Spieler wichtig gewesen, aber so schlichen sie wieder mit hängenden Köpfen vom Platz.

Die Vereinigten verbesserten sich wie geplant um drei Ränge auf den achten Tabellenplatz. Trainer Alter war mit der körperlichen Verfassung seiner Akteure noch nicht zu frieden, sie müssten noch mehr Kraft bekommen für die englischen Wochen. Foto: mrß