Caldener Frauen wieder an der Spitze

Pfungstadt. Mit einem 5:0 (2:0)-Auswärtssieg beim TSV Pfungstadt schossen sich die Caldener Hessenliga-Fußballerinnen zurück an die Tabellenspitze.

Sie profitierten gleichzeitig davon, dass der bisherige Spitzenreiter Opel Rüsselsheim in Wetzlar mit 2:3 verlor.

Trotz des klaren Sieges war Trainer Wolfgang Berndt mit dem Auftreten seiner Mannschaft nicht so richtig zufrieden. „Das Spiel war schlecht. Bis zur Halbzeit spielte der Gegner auf Augenhöhe.“ Woran es lag? Möglicherweise durch das Gernerve, weil die Caldenerinnen auf der Hinfahrt in einen Stau gerieten.

Doch auch wenn es auf der Autobahn langsam voran ging, auf dem Platz ging´s schnell. Schon in der ersten Minute brachte Fabienne Schlieper ihre Farben in Führung. Eine Ecke konnte Pfungstadts Keeperin noch abwehren, der Ball fiel Schlieper vor die Füße und die schoss unhaltbar ins Dreieck zur Caldener Führung. Berndt: „Da hat der Gegner noch geschlafen.“

Dann wachte er jedoch auf und gestaltete die Partie offen. In der 38. Minute zeigte dann die beste Caldenerin, Arlene Rühmer ihre Qualitäten. In feiner Einzelleistung setzte sie sich an der Seitenbahn durch, flankte in die Mitte, wo Sharon Braun zum 2:0 vollendete.

Elf Minuten nach dem Seitenwechsel fiel dann die Entscheidung. Erneut war es eine Flanke von Rühmer, die zum Tor führte. Diesmal war es Johanna Hildebrandt, die die Hereingabe direkt nahm und vollendete. Sie zeichnete auch für das 4:0 verantwortlich (76.), als sie aus dem Gewühl heraus in den gegnerischen Kasten traf. Den Schlusspunkt schließlich setze Jil Ludwig (82.) als der Ball bei einem schönen Fernschuss leicht abgefälscht wurde und im Pfungstädter Netz zappelte.

Auch wenn Trainer Berndt nicht alles gefiel, was er von seiner Elf sah, so war er am Ende doch zufrieden mit den drei Punkten. Und als dann auf der Heimfahrt bekannt wurde, dass der Konkurrent um den Aufstieg, Opel Rüsselsheim, Federn lassen musste, war auch der Trainer „mit dem gebrauchten Tag“ zufrieden. Vor Euphorie allerdings warnt er: „Jetzt kommen die schweren Spiele und englische Wochen“ schaut er auf den Spielplan.

Bereits am Mittwoch geht es weiter für Calden. Dann kommt Marburg auf den Kaiserplatz. Der Gast ist zwar nur Tabellenachter, doch die Mittelhessen waren bislang die einzigen, die Caloden in dieser Saison eine Niederlage beibringen konnten. Dieser Stachel sitzt bei den Caldenerinnen noch heute. Bernd: „Für die Motivation muss ich da nicht sorgen.