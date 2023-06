Hüseyin Cakmak vom KSV Baunatal: Dank Zetteltrick zur 20-Tore-Marke

Stürmer motivierte sich selbst

+ © Dieter Schachtschneider Feine Ballbehandlung: Baunatals Hüseyin Cakmak traf in der abgelaufenen Saison in 38 Ligaspielen 20 Mal. © Dieter Schachtschneider

Hüseyin Cakmak erzielte in der abgelaufenen Hessenliga-Saison 20 Tore für den KSV Baunatal. Geholfen haben ihm dabei auch zwei Ziffern und vier Buchstaben auf einem Stück Papier.

Baunatal – Wenn er am Ball ist, herrscht in der gegnerischen Defensive höchste Alarmbereitschaft. Schnelles Tempo, flinke Bewegungen und ein guter Abschluss: Hüseyin Cakmak liebt es, Tore zu schießen. „Es gibt nichts Schöneres für mich“, sagt der 24 Jahre alte Angreifer vom KSV Baunatal. 20 Mal hat Cakmak in der vergangenen Saison in der Fußball-Hessenliga geknipst – so häufig wie nie zuvor in dieser Spielklasse. Woher kommt die Leistungsexplosion des Torjägers? Etwa durch zahlreiche Extraschichten auf dem Trainingsplatz? Nein, Cakmak hat sich einfach Tag für Tag selbst motiviert. Die 20-Tore-Marke hat er dank eines Zetteltricks geknackt.

„Ich habe in einem Buch gelesen, dass man Ziele aufschreiben soll. Dann hat man sie immer vor Augen“, erklärt der Stürmer, der an der Idee schnell Gefallen fand und deshalb selbst zu Stift und Papier griff. „Ich habe kurz überlegt, wie viele Tore ich aufschreibe. Ich dachte, 20 ist eine schöne Zahl, diese Marke habe ich mir schon zugetraut“, erzählt Cakmak weiter. Seither klebte die Eigenmotivation zuhause unterhalb seines Computerbildschirms. Die selbst gewählte Torvorgabe war nun immer vor Augen. Nach dem Aufstehen begegnete sie dem Baunataler ein erstes, vor dem Schlafengehen ein letztes Mal. Jeden Tag. Die komplette Saison über.

+ Das Ziel stets vor Augen: der Zettel an Cakmaks Computer. © Privat/NH

Das erklärt auch Cakmaks ausgelassenen Jubel im letzten Hessenliga-Spiel gegen den FSV Fernwald. Für seine Baunataler ging es in der abschließenden Liga-Paarung eigentlich um nichts mehr. Cakmak stand vor der Begegnung bei 19 Saisontreffern, wollte allerdings unbedingt noch einen erzielen, um seine Zielvorgabe zu erreichen. Ein Kopfball aus kurzer Distanz, zwei gute Gelegenheiten per Fuß – irgendwie wollte der Ball in der ersten Hälfte nicht ins Netz. Noch nicht. Denn als sich Cakmak in der 73. Minute von seinem Gegenspieler löste und plötzlich geradewegs Richtung Tor sprintete, bot sich die Riesenchance auf den 20. Treffer. Der Stürmer blieb cool, versenkte den Ball zum 2:0-Endstand – und erreichte sein Ziel. „Ich habe mich mega gefreut. Meine ganze Familie war im Stadion. Freunde, Mitspieler und das Trainerteam haben mir gratuliert. Es war ein besonderer Moment“, hat der KSV-Spieler den Augenblick rund um seinen Treffer in Erinnerung.

Mit seinen 20 Saisontoren wurde Cakmak Achter der Hessenliga-Torjägerliste. Auf dem ersten Platz landete Toni Reljic von Türk Gücü Friedberg mit 28 Toren. „Ich bin wirklich sehr zufrieden. Allerdings habe ich auch Strafstöße und ein paar andere Großchancen vergeben. So wären sogar noch mehr Treffer drin gewesen“, sagt Cakmak, der sich nicht nur deshalb über seine vielen Tore freut, weil sie maßgeblich zur besten Hessenliga-Saison seines Klubs seit zehn Jahren beigetragen haben, sondern weil er auch eine Wette laufen hatte – und diese nun gewonnen hat.

KSV Baunatal: Cakmak wettete mit Spieler vom OSC Vellmar

OSC-Vellmar-Angreifer Serkan Aytemür kennt Cakmak seit der Kindheit. Gemeinsam wetteten sie vor der Saison, wer von ihnen mehr Tore schießen wird. Aytemür erzielte für Verbandsligist Vellmar 14 Treffer, sechs weniger als sein guter Freund für die Baunataler. Allerdings absolvierte Cakmak auch zehn Ligaspiele mehr als Aytemür. „Ich gönne ihm das. Er hat das absolut verdient. Sein Ziel jeden Tag vor Augen zu haben, hat sich anscheinend ausgezahlt“, sagt der OSC-Stürmer.

Beide fahren nun gemeinsam in den Urlaub nach Spanien. Dort wird auch der Wetteinsatz eingelöst. „Er muss mir im Urlaub schon ein Essen spendieren“, sagt Cakmak und lacht. Alles nur dank seines Zetteltricks.

Von Pascal Spindler