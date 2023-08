Mehr Aufsteiger in der Kreisklasse

Von: Manuel Brandenstein

Hoffnungsfroh in die Saison: Auch die neuformierte Mannschaft der SG Jühnde/Scheden/Bühren darf sich Chancen ausrechnen, oben mitzuspielen. © Verein

Das ist wirklich ungewöhnlich für die 2. Fußball-Kreisklasse: Vor der am Wochenende beginnenden Saison kann die im vergangenen Jahr gegründete SG Jühnde/Scheden/Bühren gleich acht Neuzugänge präsentieren.

Altkreis Münden – Viele gestandene Spieler befinden sich unter den Neuen der SG, weshalb sogar der Aufstieg nicht ganz ausgeschlossen erscheint.

Dieser Gedanke ist keineswegs aus der Luft gegriffen, denn in der kommenden Saison, die eine Art Übergang darstellt, wird es ausnahmsweise pro Staffel der 2. KK gleich zwei Aufsteiger geben. Deshalb dürften fast alle Vereine sich die Frage stellen: „Darf es ein bisschen mehr sein?“ Der Fußballkreis möchte in der Spielzeit 2024/25 die 1. Kreisklassen stärken und dort mehr Vereine pro Staffel aufbieten – deshalb eine erhöhte Aufsteigerzahl. Damit wäre es dann auch möglich, die diesmal sehr kleinen Staffeln der 2. Kreisklasse (jeweils nur neun Teams) wieder in zwei Staffeln zusammenfassen zu können. Das ist in der bevorstehenden Serie nicht möglich, da die Staffeln der 2. Kreisklasse nicht größer sein dürfen als die der 1. Fußball-Kreisklasse. Somit wird es nun zwei Auf- und einen Absteiger geben.

Die Trainer erwarten in der 2. Kreisklasse ein ziemliches Auf und Ab. „Wenn du zweimal in Folge verlierst, kann das dir bei diesen paar Mannschaften in der Liga schon sehr weh tun“, sagt unter anderen Benjamin Braun, Trainer der SG Jühnde/Scheden/Bühren. Der 25-Jährige wird neuerdings durch Sven Minks unterstützt. Steffen Schob tritt in dieser Funktion erst mal kürzer. Zum SG-Trainerteam gehört nun auch Jühndes Urgestein Daniel Beister, der für die 2. Mannschaft verantwortlich ist.

Die SG will an die insgesamt gute vergangene Serie anknüpfen. Personell erscheint das möglich. Benjamin Braun kann auf erfahrene Zugänge – vor allem vom abgemeldeten Nachbarn Dransfelder SC – setzten. Leute wie Dominik Lachmann und Nicolai Magerhans spielten schon zwei Ligen höher. Und Dennis Schob, der noch einmal mit seinem Bruder Steffen gemeinsam auflaufen wollte, war bereits beim FC Niemetal ein wichtiger Faktor auf dem Feld. „Die vielen Zugänge haben bei uns den Konkurrenzkampf ordentlich angefacht“, so Benjamin Braun weiter. Das habe sich auch positiv auf die Trainingsbeteiligung ausgewirkt.

„Im Kollektiv auffangen“ will die SG den vorübergehenden Abgang des bisherigen Topscorers Tobias Weber (Auslandsjahr). Zudem hat Außenverteidiger Niklas Koch den Verein wieder in Richtung Heimat nach Dramfeld verlassen.

Im 4-2-3-1-System hofft die Mannschaft, die Gegner in der neuen Saison noch konstanter fordern zu können. Zuletzt war in der Rückserie ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen. „Die Rückserie war grauenvoll; das wollen wir nicht noch einmal erleben müssen“, so Braun. Sein Team habe es nach den Anfangserfolgen zu oft mit Halbgas versucht und sich auch zu viele Platzverweise eingefangen. Will man oben mitspielen, dürfe man sich nicht viele Ausrutscher erlauben. Insgesamt ist Benjamin Braun aber sicher, dass es so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr in der Liga zugehen werde. Aus Altkreissicht dürften auch Jahn Hemeln und der 1. FC Gimte gute Chancen besitzen. „Unser Ziel ist Platz eins bis drei. Und ich denke, das können wir auch erreichen, wenn wir das spielen, was wir können“, ist Braun sicher.

Der 1. Spieltag: Jühnde/Scheden/Bühren - Sparta Göttingen III (Samstag, 15 Uhr, Jühnde), L.-Adelebsen - 1. FC Gimte (So., 15 Uhr), Grone II - Sett./Meng./ Groß E. II. (Manuel Brandenstein)