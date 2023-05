Das dürfte es für den VfV Oberode gewesen sein

Untröstlich: Trainer Toni Heßler musste nach dem Spiel bei seinen beiden „alten Hasen“ Christina Barke (links) und Vanessa Drüke viel Aufbauarbeit leisten. © Per Schröter

Zum ersten Mal seit über 20 Jahren werden die Fußballerinnen des VfV Oberode in der kommenden Saison wohl nicht mehr in der Bezirksliga spielen.

Oberode – Mit der 1:5 (0:2)-Heimniederlage im Kellerduell gegen MF Göttingen II sind die Chancen der Oberöderinnen auf den Klassenerhalt zwei Spieltage vor Schluss auf ein absolutes Minimum gesunken.

Die bitteren Tränen der untröstlichen Christina Barke nach dem Schlusspfiff sprachen für sich. Seit ihrem ersten Spiel im Oberöder Dress vor 13 Jahren hatte Barke durch konstant starke Leistungen mit dafür gesorgt, dass der VfV immer eine gute Rolle in der Bezirksliga spielte und der Abstieg nie ein Thema wurde. In dieser Saison jedoch konnte Barke aus beruflichen Gründen nur unregelmäßig trainieren und fehlte auch oft bei den Begegnungen. Einer von vielen Gründen dafür, dass man jetzt da steht, wo man steht.

„Das war einfach zu wenig“, konstatierte Co-Trainer Frank Flohr nach einem Spiel, in dem die Gastgeberinnen dem alles andere als starken Gegner von Beginn an hinterherliefen. Nachdem sie in der Anfangsphase zumindest den Kampf angenommen hatten und Martha Friedel sie mit einer tollen Rettungsaktion vor dem frühen Rückstand bewahrt hatte (10.), rückte Torhüterin Eleanur Er immer mehr in den Mittelpunkt. Gleich mehrfach konnte sie mit tollen Paraden das 0:1 verhindern, war in der 35. Minute aber machtlos, als Jana Krekeler im eigenen Strafraum eine Kerze schlug und Marie Menzel sich mit dem 1:0 bedankte. Menzel war es dann auch, die kurz vor dem Seitenwechsel nach einer schönen Einzelaktion auf 2:0 erhöhte.

Auch im zweiten Durchgang blieben die Gäste das klar bessere Team und setzten die überforderten Oberöderinnen weiter unter Druck. Spätestens mit den Treffern zum 3:0 (59.) und 4:0 (65.) war die Entscheidung gefallen.

Mit zwei ausstehenden Spielen und jetzt vier Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz ist der VfV zwar noch nicht endgültig abgestiegen. An ein Fußballwunder glaubt in Oberode aber längst niemand mehr.

VfV Oberode: E. Er - Krekeler - Blank, May, Friedel - Wiesner, Glatter (38. M. Er/63. Lorenz) - Kahlke, Drüke, Grünewald - Reese (46. Barke).

Tore: 0:1 und 0:2 Menzel (35., 44.), 0:3 Beuße (59.), 0:4 ET (65.), 1:4 Kahlke (75.), 1:5 Keppler (88.). (Per Schröter)