SC Willingen kann in Hünfeld nur gewinnen, vielleicht muss er es auch

Von: Gerhard Menkel

Stehen zusammen in der Verantwortung: Der Sportliche Leiter Mario Emde (links) und Trainer Uli Rehbein, hier zwischen sich die Willinger Spielerbank. © Worobiow

Auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Verbandsliga begegnen die Fußballer des SC Willingen am Sonntag (15 Uhr) dem Meister aus Hünfeld.

Willingen – Der Besuch beim Mittwochstraining des SC Willingen war dazu angetan, Optimismus zu mobilisieren. 16 Fußballer liefen, flankten, schossen Bälle. So viel Leben übungshalber auf dem Platz war, das darf man feststellen, nicht die Regel beim Verbandsligisten in dieser Saison. Die Mannschaft, das darf man daraus schließen, will den Auftrag Klassenerhalt unbedingt zum guten Ende führen.

„Es geht in Hünfeld darum, alles rauszuhauen“

Die Taktik im Auswärtskick gegen den Hünfelder SV im vorletzten Saisonspiel ist die einfachste der Welt. „Es geht darum, alles rauszuhauen“, sagt Trainer Uli Rehbein. Klar, der künftige Hessenligist ist das dickste Brett, was die Liga zum Bohren gerade bereithält. Besonders auf seinem eigenen Platz. Und doch darf der SCW sich davon nicht beeindrucken lassen.

Der Terminplan will es so, dass die Upländer mit ihren 31 Punkten am 3. Juni das „Endspiel“ gegen die SG Kleinalmerode bekommen. Der Aufsteiger weist nach dem Mittwochs-Coup gegen die SG Bad Soden (4:1) 32 Zähler vor, ist aber an Pfingsten spielfrei. Die Frage ist, was die beiden Rivalen am Ende im Uplandstadion noch aushandeln können – nur Relegationsplatz 14 oder doch Rang 13, der zum Bleiben berechtigt.

Da kommt der TSV Wabern (29 Punkte) ins Spiel. Die Nummer 15 im Ranking würde mit einem „Heimdreier“ morgen gegen Lichtenau am SCW vorbei- und mit Klei./Hun./Doh. gleichziehen. Darauf könnte Willingen in Hünfeld reagieren. „Wenn du was im Vorfeld (des „Endspiels“) holst: Umso besser, weil dann von den anderen keiner an dir vorbeiziehen kann“, stellt Rehbein treffend fest.

Rehbein und Emde coachen

Rehbein wird nach dem Rücktritt von Rainer Schramme die Mannschaft zusammen mit Mario Emde, dem Sportlichen Leiter, vorbereiten und coachen. Schrammes Entscheidung hat die Spieler nicht unbeeindruckt gelassen. „Da war eine Betretenheit“, sagt Rehbein. Im Training am Mittwoch seien die Spieler aber konzentriert bei der Sache gewesen und hätten gut mitgearbeitet.

Der Übungsleiter rechnet mit einem Hünfelder Team, das seinen Zuschauer wohl noch einmal etwas bieten wolle. Ob es richtig gegenhalte, wisse man nicht. Aber egal: Trotz der furchteinflößenden Bilanz des HSV, reist Rehbein nicht mutlos nach Osthessen.

Im Hinspiel (2:4) etwa führte Willingen bis zur 86. Minute; das 1:0 über den CSC 03 Kassel wirkt ebenfalls Zuversicht fördernd. „Das sind Mannschaften, die geben uns Räume“, sagt Rehbein, anders als etwa Sand oder Wabern. Es sei also tatsächlich nicht das Ziel, „halbwegs ungeschoren davonzukommen, sondern punktemäßig was mitzunehmen“.

Das bereitstehende Aufgebot könnte das beste sein, was der Willinger Kader derzeit hergibt. Matthias Bott, der in Sand den äußerst schmerzhaften Tritt ans Schienbein bekam, beim 3:0 in Johannesberg ebenso auf die Zähne biss wie beim 1:1 gegen Wabern und immer noch in Behandlung ist, wird von Rehbein abermals am Start erwartet.

Fynn Butterweck und Jonathan Vach haben mittrainiert; Vach hatte allerdings wieder Pech, er sei umgeknickt, erzählt Rehbein. Er gehe dennoch bei beiden Spielern davon aus, dass sie zur Verfügung stünden. Für Nick Bärenfänger, der gegen Wabern mit einer schweren muskulären Verletzung früh ausschied, ist die Saison dagegen vorbei. Man muss sehen, wer an seiner Stelle in die Startelf rückt. (mn)