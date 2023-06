Das letzte Fünkchen Hoffnung: TSV Wabern vor Herkulesaufgabe in Bronnzell

Von: Sebastian Schmidt

Noch einmal die Richtung vorgeben: Florian Amert wird nach der Saison seine Karriere beim TSV Wabern beenden. Am letzten Spieltag droht dem Abwehrspezialisten und seinem Team allerdings in Bronnzell der Abstieg. © Pressebilder Hahn

Einfach ist die Rechnung nur auf dem Papier. Denn allein ein Sieg bei der SG Bronnzell könnte dem TSV Wabern noch helfen, sich in die Relegation zu retten (Sa. 15.30 Uhr). Sollten jedoch zeitgleich im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga der SC Willingen und die SG Klei./Hun./Do. unentschieden spielen, wäre Waberns Abstieg nach nur einem Jahr ebenfalls besiegelt.

Wabern – Der direkte Klassenerhalt ist schon nicht mehr möglich. „Von dem her können wir völlig unbeschwert auftreten. Wenn wir uns verabschieden sollten, dann wollen wir erhobenen Hauptes gehen“, gibt Mario Völker die Marschroute vor.

Für den scheidenden TSV-Trainer wäre es dann sein letzter Einsatz. Das Gleiche gilt neben Florian Korell, der seine Aushilfe nach der Winterpause direkt befristet hatte, auch für Florian Amert. „Aus Liebe zum TSV habe ich gern nochmal geholfen, aber ich spüre speziell im Knie einen Verschleiß, so dass nach der Saison definitiv endgültig Schluss ist“, erklärt der Verteidiger, der gestern seinen 35. Geburtstag feierte, und schließt einen zweiten Rücktritt vom Rücktritt aus.

Zwischen Stolz und Wehmut

Amert blickt auf die Saison durchaus mit Stolz zurück, „weil wir nach dem Start mit nur zwei Punkten aus zehn Spielen Großes geschafft haben und zurückgekommen sind.“ Aber auch mit Wehmut, weil das Team in den direkten Duellen mit Sandershausen (0:2), Sand (0:1), Absteiger Ehrenberg (0:1), dem der TSV gleich zweimal unterlag, und in Willingen (1:1) die entscheidenden Zähler unnötig liegen ließ.

Doch Amert sieht noch ein Fünkchen Hoffnung, „weil es im Fußball immer Möglichkeiten gibt, wenn man sie sucht.“ Und denkt gerne an das in der Höhe sensationelle 5:1 Waberns im ersten Duell der Aufsteiger. Auch personell sind die Reiherwalder guter Dinge, dass die beim 1:3 gegen Lichtenau ausgewechselt Niklas Müller und Jan Luca Schmeer auflaufen können. Zudem kehren Andreas Schluckebier (war verhindert) und Martin Mühlberger (nach Sperre) zurück.

Bronnzell winkt Aufstiegsrunde

Sperren sind dafür aber ein Thema in Bronnzell. Denn beim 2:1-Sieg über Lichtenau kassierten Marco Weiß und Kevin Hohmann Gelb-Rot. Somit muss SG-Trainer Stefan Dresel zwei Führungsspieler im zentralen Mittelfeld ersetzen. Und sucht nach einer Lösung für den Platz neben Dejan Milenkovski für die Kärrnerarbeit hinter den Torjägern Marek Weber (16 Treffer), Tim Horenkamp (13) und Christoph Sternstein. Verbunden mit einer äußerst interessanten Aussicht. Mit einem Heimsieg stünde das Team aus dem Fulda Stadtteil in der Aufstiegsrunde – und könnte sich nach einem möglichen Durchmarsch erstmals in der Hessenliga beweisen. (von Sebastian Schmidt)