1:1 - Defensive sichert Altenlotheim im Spitzenspiel einen Punkt

Tor und Platzverweis: In einem hart umkämpften Spiel erlebte Christian Schmid (hier gegen Pasqual Belosicky) eine Gefühlsachterbahn © bb

Der TSV Altenlotheim hat mit einer aufopferungsvollen kämpferischen Mannschaftsleistung die Tabellenführung der Fußball-Gruppenliga Kassel verteidigt. Im Heimspiel gegen den 1. FC Schwalmstadt kam der TSV zu einem 1:1.

Altenlotheim – Im Spitzenspiel mussten die Gastgeber auf vier Stammspieler verzichten. „Wir haben heute, vor allem in der zweiten Halbzeit überragend verteidigt, denn die Gäste sind zweifelsfrei die spielstärkste Mannschaft der Liga“, freute sich ein sichtlich erschöpfter Spielertrainer Robin Wissemann. Sein Gegenüber haderte mit dem Gegner, „der nur in der Defensive verteidigt hat. Das allerdings sehr gut“, so Ante Markesic, der hinzufügte: „Die haben überhaupt keine Torchance gehabt.“

Markesic vergaß aber dabei, dass sein Team aus der drückenden Überlegenheit selbst kaum Möglichkeiten kreieren konnte. Im ersten Abschnitt hatten die Gastgeber nach 16 Minuten die erste Chance durch Florian Green, der erst in letzter Sekunde im Strafraum gebremst wurde. In der 22. Minute wurde Altenlotheims Keeper Timo Beumker bei einem Freistoß von Pepik ernsthaft geprüft.

Der Führungstreffer dann in der 27. Minute: Green setzte sich auf der linken Außenbahn sehr schön gegen Mihai Moise durch, drang in den Strafraum ein und konnte nur durch ein Foul gebremst werden. Der gut leitende Schiedsrichter Sattler zeigte auf den Punkt, Christian Schmid ließ sich die Chance zum 1:0-Führungstreffer nicht nehmen.

In der 32. Minute folgte auf der Gegenseite dann eine Szene, über die sich Gästetrainer Markesic nach Abpfiff noch lange und heftig beim Schiedsrichter beschwerte. Nach schönem doppelten Doppelpass drang Gästespieler Toni Anic in den Strafraum ein, wurde dort aber von gleich zwei TSV-Spielern vom Ball getrennt. Kein Strafstoß sagte Malte Sattler und zog fortan den Zorn der Gäste auf sich.

Nach Wiederbeginn nahm der Druck der Schwälmer minütlich zu. Mit Erfolg, denn in der 61. Minute traf der überragende Spielführer Vedran Jerkovic mit einem Zaubertor zum 1:1. Er zirkelte einen Freistoß aus 22 Metern unhaltbar ins Netz. „Ein absoluter Sonntagsschuss“, bemerkte Wissemann nach Spielende.

In der Folgezeit bestachen die Gäste durch ihre spielerische Überlegenheit, allerdings wurde es nur noch zweimal gefährlich: In der 68. Minute bei einer abgefälschten Flanke, die TSV-Keeper Beumker im Rückwärtssprung glänzend parieren konnte, und in der 77. Minute nach einem Schuss von Müller.

Insgesamt machte Schwalmstadt zu wenig aus seiner Dominanz und deshalb verdienten sich die Gastgeber dieses Remis, zumal Schmid sich in der 88. Minute die Ampelkarte einhandelte und der Spitzenreiter acht Minuten in Unterzahl spielen musste. (bb)