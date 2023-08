Der letzte Test macht Willingens Trainer Rüppel Mut

Von: Gerhard Menkel

Teilen

Jetzt wird’s ernst: Der Willinger Trainer Jens Rüppel steht vor seinem Debüt in der Verbandsliga Nord. © Bauschmann

Die Spielzeit der Verbandsliga beginnt für den SC Willingen wegen der langen Vorsaison mit Relegationsdrama verspätet. Der erste Gastgeber heute ist wie vor einem Jahr die SG Bronnzell.

Willingen - Für den kleineren Teil der Spieler ist es das Klassen-Debüt, und für Jens Rüppel natürlich auch. Wobei: Der neue Trainer war bereits Reisender in Sachen Liga. Er hat den kommenden Gegner bei dessen 1:4-Pleite in Reichensachsen gesehen, und was er gesehen hat, macht ihm zumindest keine Angst.

Sein Eindruck aus der Partie: Der Aufsteiger habe taktisch die Mittel gefunden, um dem amtierenden Liga-Vizemeister Paroli zu bieten. „Darauf hoffen wir auch“, sagt Rüppel und wünscht sich einen Punkt (im Vorjahr gab’s ein 2:2). „Ein Sieg wäre natürlich geil.“

Rüppels Anspruch speist sich auch aus dem letzten Test des SCW kurz vor dem Start der Runde. Am 3. August spielte ein Teammix aus erster und zweiter Mannschaft 3:3 gegen den starken westfälischen Landesligisten SuS Bad Westernkotten. Nicht das schlechteste Ergebnis. „Da konnte ich zum ersten Mal auf den Verbandsliga-Sturm zurückgreifen“, erzählt Rüppel und schwärmt direkt von der ersten Halbzeit: „Das hat, nachdem da ein Rädchen ins andere gegriffen hat, schon mal super funktioniert.“ Florian Heine (2) und Sebastian Müller stellten die 3:0-Führung bis zur Pause her.

Kapitän Jan-Henrik Vogel nach Verletzung wieder mit dabei

Nicht ganz unwichtig ist eine Personalie: Jan-Hendrik Vogel hat beim 2:1-Erfolg der Reserve in der Kreisoberliga über Berndorf unter Wettkampfbedingungen getestet (und ein Tor geschossen). „Die Achillessehne hat gehalten“, sagt Rüppel. Eine andere Entscheidung fiel am Montag: Danach bleibt Vogel Kapitän, seine Stellvertreter sind Jan-Niklas Albers und Sebastian Butz, wie Rüppel wissen ließ.

Berufliche Gründe sind es, die den Einsatz von Tim Albrecht mit einem Fragezeichen versehen. Er müsse kurzfristig entscheiden, ob er es bis zum Anpfiff nach Fulda schaffe, sagt Rüppel.

Als einziger aus der Reihe der Verbandsliga-Größen fehlt definitiv Matthias Bott (Urlaub). Der Mittelfeldspieler, der Knie- und Schienbeinverletzungen auszukurieren hatte, soll im ersten Heimspiel gegen Bad Soden am Samstag auflaufen. Dann hätte Rüppel tatsächlich die, wie er sagt, „volle Kapelle“ am Start. Es wäre das erste Mal für ihn.

Regeneration wichtiger als Einheiten zu leisten

Freilich relativiert sich die Sache mit der „vollen Kapelle“ schnell. Nicht alle Spieler konnten, um im Bild zu bleiben, ausreichend üben. Der ein oder andere sei nach wie vor angeschlagen. Und eine Reihe der Relegationshelden hat, nicht nur wegen der Urlaubszeit, nur Teile der Vorbereitung mitmachen können – für sie war zunächst Regeneration wichtiger, als Einheiten zu leisten.

Er sei hier und da stolz auf die „zweite Garde, die eine super Vorbereitung gemacht hat“, sagt Rüppel deshalb und bekundet, für die Fitness der regelmäßig trainierenden Spieler lege er „die Hand ins Feuer“.

Taktisch will der neue Übungsleiter der Mannschaft, wie er mit leicht ironischer Distanz zum Begriff verrät, „kontrollierte Offensive“ verordnen. „Wir wollen gucken, dass wir diejenigen sind, die dem Spiel den Stempel aufdrücken.“ Die jeweilige Ausrichtung steht und fällt mit dem Personal, das auf dem Platz steht. Rüppel wird improvisieren auch mal müssen.