Kim Sippel: Nicht nur sportlich ein Gewinn für Bad Wildungen

Von: Timo Vöhl

Teilen

Guter Flug: Kim Sippel bei seiner Parade, mit der der Torhüter der SG Bad Wildungen den Elfmeter des Gudensbergers Talha Gürbüz abwehrte. © malafo

Kim Sippel hatte einen super Gruppenligaeinstand bei der SG Bad Wildungen/Friedrichstein. Nicht nur wegen des gehaltenen Elfmeters. Er ist unser Kopf der Woche.

Bad Wildungen –Kim Sippel ist cool geblieben. Als der Gudensberger Talha Gürbüz am vergangenen Sonntag zum Strafstoß gegen den Torhüter der SG Bad Wildungen/Friedrichstein antrat, stand nicht allein die 1:0-Führung des heimischen Fußball-Gruppenligisten auf der Kippe, sondern vielleicht die ganze Partie. Ein Schlüsselmoment. Sippel parierte den Elfmeter. Kurz darauf fiel das 2:0 für sein Team.

Um diese und andere Großtaten in dem mit 4:0 gewonnenen Spiel macht Sippel nicht viel Aufhebens. „Ich bin mit meinem Einstand zufrieden und froh, dass wir gewonnen haben“, sagt der Torhüter über sein Debüt im Wildunger Trikot.

Über die ganzen 90 Minuten hatten die Zuschauer auf dem Altwildunger Sportplatz einen bärenstarken Schlussmann gesehen. Sippel dirigierte seine Vorderleute, brillierte mit starken Paraden und war stets anspielbar, wenn seine Mitspieler einen freien Mann suchten.

Sippel trainiert auch die Torhüter

Den Weg nach Bad Wildungen hat der Torhüter eher zufällig gefunden: „Ich kenne Carsten Laun (den Sportvorstand der SG) seit Jahren. Als ich ihm zum Aufstieg gratuliert habe, hat er gefragt wo ich nächste Runde spiele und so kamen wir zusammen.“

Der 34-jährige bringt Regionalligaerfahrung vom KSV Baunatal sowie viele Jahre Hessen-, Verbands- und Gruppenliga in mehreren Vereinen mit. „Ich habe in der Jugend oft in der Hessenauswahl gespielt. Aber ich bin realistisch: Ich habe mit der Regionalliga das Maximale rausgeholt und bin zufrieden mit meiner Laufbahn.“.

Neben seiner Funktion als Torwart, für die ihm Trainer Jan Leimbach eine Stammplatzgarantie bei guter Trainingsleistung ausgesprochen hat, fungiert Sippel bei der SG als Torwarttrainer. Außerdem möchte er mit seiner Erfahrung der Spielgemeinschaft überhaupt helfen, sich weiterzuentwickeln und sich in der Aus- und Weiterbildung der Trainer engagieren. Sippel sagt es: „Ich möchte mich hier auch strukturell ein- und den Verein voranbringen.“

Zur Person Kim Sippel (34) ist in Hessisch Lichtenau geboren und wohnt mit seiner Frau und seiner drei Monate alten Tochter in Wabern-Uttershausen, 20 Kilometer entfernt von Bad Wildungen. Seit dieser Saison hütet er das Tor bei der SG Bad Wildungen/Friedrichsstein, zuvor war er unter anderem für den KSV Hessen Kassel, den KSV Baunatal und den TSV Wabern aktiv. Er verdient sein Geld als Jugendkoordinator beim DFB in Frankfurt.

Sippel arbeitet hauptberuflich beim DFB in Frankfurt, wo er unter anderem die Talentförderung koordiniert, er besitzt die Trainer-A-Lizenz. Für die SG ist Sippel, der beim KSV Baunatal bereits als Sportmanager fungierte, somit nicht nur sportlich ein Gewinn. Die sportlichen Ziele beim Aufsteiger sind fest gesteckt: die Klasse halten; Sippel ist zuversichtlich, dass es klappt: „Die Vorbereitung hat gezeigt, dass wir ein junges talentiertes Team mit viel Potenzial sind.“

Ausgesprochen komfortabel sieht sich die SG in Sippels Metier aufgestellt. Neben der Nummer eins drängen Daniel Bärenfänger und Mario Wörmann sowie neuerdings auch Ex-Stürmer Waldemar Schubert auf Einsätze. „Wir sind ein super Torhüterteam und alle haben hohe Qualität, es macht Spaß mit den Jungs“, sagt Sippel.

Kein Stress, weil der Torwarttrainer auch der Stammkeeper ist? Sippel betont, es sei vor allem wichtig, die Dinge offen zu kommunizieren: „Ich habe dies bereits in Wabern und in Baunatal so umgesetzt und es hat gut funktioniert.“

Kleinfeldweltmeister 2018

Über die Dauer seines Engagements bei den Vereinigten will Sippel noch keine konkreten Aussagen treffen: „Ich möchte auf jeden Fall noch ein Jahr kicken, um mich für den Kleinfeldfußball fit zu halten. Im Winter setzen wir uns zusammen und entscheiden, wie es weitergeht.“, sagt der Familienvater – und verweist damit auf seinen Zweitjob im Tor als Schlussmann der deutschen Kleinfeldnationalmannschaft.

Seit 2015 hütet er das Tor des Teams, er wurde 2018 Kleinfeldweltmeister und 2022 zum „Best Goalkeeper“ der WM gewählt. „Der Kleinfeldfußball ist zur absoluten Leidenschaft geworden. Es sind Länderspielerspiele vor voller Hütte und man sieht viele Länder. Außerdem ist das Spiel schneller und es gibt viel mehr Abschlüsse“, erzählt Sippel von diesem in Deutschland noch recht unpopulären Format.

Bevor Sippel zum nächsten Kleinfeldturnier fährt, plant er weitere Gruppenligaeinsätze. Für das Derby morgen in Goddelsheim liebäugelt er mit drei Punkten: „Ich habe extra meinen Urlaub einen Tag nach hinten verlegt. Ich denke, drei Punkte sind realistisch und sollten das Ziel sein.“