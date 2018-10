Derby Weiterode gegen Heinebach fällt aus

Er ist beim ESV Weiterode als Torschütze gefordert: Kerem Kardas traf auch in Eiterfeld und erzielte beide Gästetreffer.

Weiterode/Heinebach. ESV Weiterode und SG Heinebach/Osterbach sind trotzdem am Sonntag im Einsatz.

In der Fußball-Kreisoberliga war für den heutigen Freitag ein Rotenburger Altkreisderby angesetzt. Der ESV Weiterode sollte die SG Heinebach/Osterbach empfangen. Doch kurzfristig einigten sich beide Vereine auf eine Spielverlegung. Neuer Termin für das Match ist nun Freitag, 2. November. Das bestätigt Kreisfußballwart und Klassenleiter Karl-Heinz Blumhagen.

Zum Einsatz kommen beide Mannschaften am Wochenende aber dennoch: Weiterode empfängt am Sonntag ab 15 Uhr den Rasdorfer SC, Heinebach/Osterbach spielt zeitgleich gegen die SG Sorga/Kathus.

Durch die 2:4-Niederlage bei Spitzenreiter Eiterfeld/Leimbach ist der ESV Weiterode von Rang fünf auf neun abgerutscht. ESV-Trainer Andreas Rygulas Ärger über dieses Resultat war Mitte der Woche noch nicht ganz verraucht: „Ich bin sehr enttäuscht, dass 80 Prozent der Spieler nicht alles gegeben haben. Wir hätten in Eiterfeld etwas holen können. Wir haben aber im Mittelfeld die Zweikämpfe nicht angenommen, und auf den Außenbahnen hatten wir zu wenig Bewegung.“

Hinzu kam, dass beim Freistoß in der 77. Minute, den Ali Dogru zum 3:2 ins Netz verlängerte, ein Deckungsfehler begangen wurde. „Das wäre leicht zu verteidigen gewesen“, sagt Rygula, der die Mängel im Training ansprechen wollte, zugleich aber einschränkte: „Meine jungen Spieler sind noch nicht so weit, dass sie jedes Mal ihre Bestleistung abrufen können. Das braucht Zeit.“ Gegner Rasdorf bezwang übrigens in der Vorwoche Heinebach/Osterbach.

Beim ESV fallen Manuel Pfau, Matthias Grassmann und Serkan Kaval weiterhin aus. Keeper Witold Sabela ist dagegen wieder dabei.

„Wieder dabei“ – diesen Satz würde auch Martin Köthe, Trainer der SG Heinebach/Osterbach, gern über einige seiner Spieler sagen. Doch die Lage beim Aufsteiger ist so prekär wie vor drei Wochen. Damals zählte Köthe auf: „Erbe, Villa, Fernandez, Frank, Penner, Dick, Denkovic, Werner, Krause ...“ – alles Spieler seiner eigentlichen ersten Elf, auf die er wochenlang, vielleicht sogar bis zum Jahresende, verzichten muss.

Weiterhin müssen also zahlreiche Akteure aus der Zweiten ran, „denen ich auch voll vertraue“, wie Köthe betont. Im Duell am vergangenen Sonntag bei Mitaufsteiger Rasdorf (1:3) hatten die ersatzgeschwächten Alheimer dennoch keine Chance.

Auch vor der Derbyabsage war das wichtigere Spiel für ihn ohnehin die Partie am Sonntag ab 15 Uhr gegen Sorga/Kathus.

Sorga/Kathus? Da war doch was? Klar – die Kicker aus den Hersfelder Stadtteilen schnappten den Heinebachern in der Vorsaison die Meisterschaft in der Kreisliga A weg. Köthe: „Da haben wir zwei ganz schwache Spiele gemacht, und deswegen haben wir gegen Sorga/Kathus etwas gutzumachen.“

Kurios: Auch die SG Sorga/Kathus hätte eigentlich am heutigen Freitag ein Spiel gehabt. Doch die Begegnung gegen die SG Eiterfeld/Leimbach wurde abgesetzt. Hintergrund: Das Spiel wurde vor Wochen während des Sturmtiefs Fabienne in der 50. Minute abgebrochen. Da führten die Eiterfelder bereits mit 7:1 – und argumentieren, dass die Partie damit entschieden gewesen sei. Sorga/Kathus dagegen poche auf eine Neuansetzung, wie Kreisfußballwart Blumhagen erklärt.

Nun befasst der Verbandsspielausschuss mit der Angelegenheit.