Deselaers Matchwinner bei Korbachs 1:0 Sieg

Von: Gerhard Menkel

Bjarne Deselaers © Bauschmann

Mit einem knappen 1:0 hat sich der TSV/FC Korbach in seinem Auswärtsspiel in Edermünde durchgesetzt. Trainer Tenbusch hatte vor allem in der Aufstellung ein goldenes Händchen.

Korbach – Eigentlich stand Bjarne Deselaers noch nicht auf der Einsatzliste beim TSV/FC Korbach. Nachdem sein Fußbruch verheilt war, hatte er allerdings gut trainiert, und als der Stürmer dann im Abschlusstraining am Freitag Spielbereitschaft signalisierte, stellte ihn Trainer Uwe Tenbusch für das Gastspiel beim SC Edermünde auf. Eine Personalie mit Folgen, denn Deselaers erzielte das Tor zum 1:0 (1:0) der Hansestadt-Fußballer im zweiten Gruppenliga-Spiel der Saison.

„Es war ein dreckiger Sieg und kein schönes Spiel“, sagte Tenbusch. Der unebene Platz in Haldorf habe überhaupt keinen Spielfluss zugelassen. Trotzdem brachten die Gäste die ersten Punkte mit, aber auch einen Spieler, der ihnen fehlen wird: Maik Walger sah in letzter Minute für Ballwegschlagen das zweite Mal „Gelb“ und ist für eine Partie gesperrt.

Die Korbacher waren zu Beginn besser im Spiel als Heimelf. SCE-Keeper Tobias Ebert klärte früh Steffen Emdes Kopfball (8.) und dann zweimal gegen Niklas Nowotny nach dessen Kombination mit Walger (10.). Als nächstes zielte Walger knapp daneben (36.), zwei Minuten später warf sich ein Edermünder Spieler in den Schuss von Steffen Emde; der Ball aus 20 Metern hätte wohl gepasst.

Beckmann verhindert den Ausgleich

Dann das einzige Tor der Partie: Deselaers erlief einen Rückpass und schob den Ball zum 1:0 für den TSV/FC ein. Kurz darauf verhinderte Torwart Sören Beckmann bei einem zweiten Ball den Ausgleich (45. +2).

Im zweiten Abschnitt kamen die Korbacher offensiv nicht mehr in die Gänge. Sie hatten nun gut zu tun, den Vorsprung ins Ziel zu bringen. Die erste Großchance besaß Edermünde in der 57. Minute durch Stanislaw Trailing, kurz darauf setzte Robin Zadach einen Ball aus 20 Metern knapp am Tor vorbei (64.). Bei nächster Gelegenheit blockte Marcel Siebert im Getümmel einen gefährlichen Schuss (74.), und schließlich zischte ein Ball knapp am Tor vorbei (87.).

Bis zum Ende verteidigten die Gäste verbissen ihren Vorsprung. Oft genug schlugen sie die Bälle einfach weg. Der Erfolg gab ihnen Recht. mn

TSV/FC Korbach: Beckmann - Cenaj, Schmincke, Chirakakis, Plassmann (41. Siebert) - Beil (67. Marvin Emde) - Jaslar (46. Veseli), Steffen Emde, Nowotny, Walger - Deselaers (67. Goos) SR: Begaja (SG Niederaula) – Z.: 200 – Tor: 0:1 Bjarne Deselaers (44.) – Gelb-Rot: Maik Walger (90. +5).