Die dicken Brocken warten

Fußball-Hessenligisten FSC Lohfelden und KSV Baunatal am Wochenende im Einsatz

Mehr Herausforderung geht nicht. Ein höherer Schwierigkeitsgrad ebenso wenig. Vor ihren anstehenden Einsätzen in der Fußball-Hessenliga müssen sich der KSV Baunatal und der FSC Lohfelden umfassende Gedanken machen, wie sie bestehen können. Denn die Gegner sind die ersten beiden der Tabelle. Die VW-Städter treten am heutigen Freitag (19.30 Uhr, Waldstadion) beim Spitzenreiter FC Gießen an, Nachbar Lohfelden erwartet am Samstag (15 Uhr) im Nordhessenstadion den Zweiten FC Bayern Alzenau.

KSV Baunatal

Für die Baunataler steht die Partie in Gießen scheinbar unter keinem guten Stern. Patrick Krengel und Niklas Künzel fehlen verletzt. Nico Schrader ist umgeknickt und wird wohl auch ausfallen. Dazu müssen Jonas Springer und Fatih Üstün nach Roten Karten gegen Lohfelden vier Spiele aussetzen, Joonhaeng Choo ist ohnehin noch gesperrt.

„Es gibt zudem dankbarere Aufgaben, als jetzt in Gießen anzutreten“, sagt Tobias Nebe. Der Baunataler Trainer erwartet beim Gegner nach dessen Punktverlust zuletzt in Friedberg eine Trotzreaktion. Zumal für den Tabellenführer eine Woche später das Topduell gegen Alzenau ansteht.

Die Stimmung seiner Elf nach der Pleite gegen den Nachbarn FSC bezeichnet Nebe als „recht gedrückt“. Aber das Team müsse das deprimierende Erlebnis abhaken und nach vorn schauen. „Und vielleicht ist es doch nicht so schlecht, gegen Gießen zu spielen. Mit einer positiven Überraschung könnten wir das Negative aus der Erinnerung tilgen“, sagt der Trainer.“

Bei den Baunatalern, die aus den letzten drei Partien nur einen Punkt holten, steht Nico Möller als Ersatz für Üstün als Sechser bereit.

FSC Lohfelden

Rechtzeitig vor der Auseinandersetzung mit Alzenau machten die Lohfeldener mit ihrem Derbysieg in Baunatal einen Haken unter eine Reihe etwas schwächerer Vorstellungen. „Den Schwung wollen wir mitnehmen und über eine geschlossene Leistung erfolgreich sein“, sagt Alfons Noja. Chancen für seine Elf sieht der Trainer: „Zu Hause ist alles möglich, wenn wir wieder ein anderes Gesicht zeigen als in den vorherigen Partien.“

Voraussichtlich bilden erneut Maurice Fiolka und Dominik Schneider die Doppelsechs. „Beide sind Abräumer, die dazu gut kicken können. und Janik Szczygiel kann seine Offensivqualitäten auf der Außenbahn noch besser ausspielen“, erläutert Noja seine Maßnahme. Offen lässt er, ob Tobias Orth oder Maximilian Zunker das Tor hüten wird: „Ich bin froh, zwei so gute Schlussleute zu haben. Um diese Position brauche ich mir keine Sorgen zu machen.“

Alzenau hätte Orth vor der Saison nach vielen Abgängen nicht so stark eingeschätzt. „Aber deren Trainer Angelo Barletta zaubert über seine Beziehungen immer wieder tolle Spieler aus dem Hut.“

Der Weg zum Erfolg gegen Alzenau führt für Orth über „Ordnung und Disziplin, wie immer gegen eine Topmannschaft. Und wir müssen ihnen die Spielfreude nehmen.“ Foto: Andreas Fischer