Die Erfolgsserie ist gerissen: KSV Baunatal verliert in Waldgirmes

Teilen

Musste beim SC Waldgirmes ein Mal hinter sich greifen: Baunatals Torhüter Yannick Wilke. © Andreas Fischer

Der KSV Baunatal hat in der Fußball-Hessenliga mal wieder eine Niederlage einstecken müssen, verlor 0:1 beim SC Waldgirmes.

Waldgirmes – Es war nicht der Tag von Fußball-Hessenligist KSV Baunatel. Die Schützlinge von Trainer Tobias Nebe unterlagen beim SC Waldgirmes mit 0:1 (0:0), womit die Gastgeber den Klassenerhalt in der Tasche haben.

Die Waldgirmeser feierten den für sie so wichtigen Dreierpack frenetisch. Sie mussten sich den Erfolg allerdings hart erkämpfen. Nebes Männer betrieben keineswegs Wettbewerbsverzerrung, weil sie mit Hingabe arbeiteten und sich mit allen Kräften mühten. Eher wiesen sie verletzungsbedingt das Problem auf, am Rande der Wettbewerbsfähigkeit zu stehen. Auf der Bank saßen neben Ersatzkeeper Felix Bachmann nur noch die beiden A-Jugendlichen Natnael Mokonnen und Hakan Üstün.

Das Selbstvertrauen aus fünf Pflichtspielsiegen am Stück war dem KSV irgendwie abhanden gekommen. Vier Großchancen wiesen die Gastgeber im ersten Durchgang auf, die allerdings weder Kevin Bartheld (25./35.), noch Torjäger Felix Erben (37./42.) verwerteten. „Man hat gesehen, dass uns etwas die mentale Frische fehlte“, beobachtete Tobias Nebe.

Neun Minuten nach dem Seitenwechsel zirkelte Bartheld einen zweifelhaften Freistoß für Waldgirmes über die Baunataler Abwehrmauer zum 1:0 ins Eck. Was die Ballbesitzzeiten anging, hielt der KSV mit. Auch was Zweikampfgewinne betraf, fiel die Bilanz der Gäste ordentlich aus. Je weiter es allerdings bei eigenem Ballbesitz für die Gäste nach vorne ging, desto unpräziser wurde es. Von KSV-Torjäger Hüseyin Cakmak war lange nichts zu sehen. In Minute 87 stellte sich dann aber doch durch Cakmak die erste und einzige Großchance für Baunatal ein, doch SC-Keeper Maik Buss war zur Stelle.

„Wir haben vielleicht ein bisschen zu spät aufgemacht und Waldgirmes unter Druck gesetzt“, erkannte Tobias Nebe. Was die spielerische Qualität der Partie anging, stufte er selbige als „eher mäßig“ ein. Der KSV Baunatal hat es unter dem Strich verpasst, die durchaus vorhandene Möglichkeit, Zählbares einzufahren, zu nutzen. Gegen wie beseelt kämpfende, spielerisch aber eher limitierte Waldgirmeser, war mehr drin. Auch mit deutlich dünnerer Personaldecke als zuletzt.