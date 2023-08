Diskussionen nach Staufenberger Derby

Zeitstrafe für Christopher Schmelz (links): Jonas Kördel versucht, ihn zu beruhigen. © Brandenstein, Manuel

Für die Fußballer der SG Escherode/Uschlag ging es im Staufenberger Derby der Kreisliga A zwar nur noch gegen die Zweite der SG LaBe, doch das Ergebnis blieb gleich: Bei der 2:3 (1:1)-Niederlage ging man erneut leer aus und haderte mit Schiedsrichter-Entscheidungen.

Escherode – Die Anfangsphase gehörte Escherode/Uschlag; die Entschlossenheit, endlich mal dieses Derby für sich zu entscheiden, war allen anzusehen. Der Start war nicht gerade die Zeit der Torhüter: Zunächst patzte Norton bei Gerwigs Freistoß fast von der Mittelllinie (Przybylla hatte keine Probleme mehr, zum 1:0 zu vollenden). Dann war es auf der anderen Seite Müller, der sich von Reichs Kopfball überrumpeln ließ. Ansonsten war LaBe vor allem über die Flügel gefährlicher. Auch zahlreiche Diagonalpässe in den Strafraum sorgten immer wieder für Chancen. Das 1:1 zur Pause war fast etwas zu wenig.

Sehenswert fiel nach der Pause das 1:2, bei dem Nino Röther den Ball gefühlvoll über die Freistoßmauer ins kurze Eck hob. Der Derbysieger schien jetzt relativ früh festzustehen.

Doch Escherode/Uschlag konnte sich vor rund 200 Zuschauern noch mal steigern, und die Schlussphase war fast schon dramatisch zu nennen. Zunächst blieb der Elfmeterpfiff bei Stöbeners langem Bein gegen Schmelz aus. „Sogar mein Gegenspieler meinte, dass ich da einen Elfer hätte bekommen müssen“, war Christopher Schmelz ziemlich aufgebracht. Dann reklamierten die Gastgeber auch noch vergeblich ein Handspiel im Strafraum. Knifflige Szenen, bei denen Bundesligaschiedsrichter wohl in beiden Situationen den Videobeweis hinzugezogen hätten.

Nach einer Zeitstrafe gegen Schmelz schien die Begegnung nach 85 Spielminuten zu Gunsten der Gäste entschieden. Doch weit gefehlt: Ricardo Morales schlenzte clever einen Freistoß ins verwaiste Toreck, während die Gäste noch damit beschäftigt waren, ihre Mauer zu ordnen (89.). Damit hatte sich Escherode/Uschlag zunächst einmal belohnt und wäre mit diesem 2:2 anschließend wohl deutlich besser gelaunt ins Kirmeszelt gegangen. Sogar der Siegtreffer war bei Kopfbällen von Morales und Kördel noch möglich.

Doch es kam wie so oft zuvor in diesem Nachbarschaftsduell: Der eingewechselte Routinier Jan Gude wurde mal wieder zum Schreckgespenst, als er sich zu einem letzten Solo aufmachte. Sieben Meter vor dem Tor kam er zu Fall und es gab tatsächlich noch einen Strafstoßpfiff. „Das ist einfach Jan“, freute sich sein Trainer Christian Kühne. „Entweder er macht den Ball rein oder man muss ihn legen. Insgesamt war es super, wie meine Mannschaft bis zum Schluss an den Sieg geglaubt hat.“ Torjäger Steffen Kaduhr behielt vom Punkt die Nerven und konnte sich jetzt vor Gratulanten kaum retten.

Die Gastgeber sahen sich um die Früchte ihres Einsatzes gebracht: „Dieser Elfer erschien mir sehr fragwürdig, doch zuvor gab es für mich keinen klareren als bei der Aktion gegen Christopher Schmelz“, meinte Trainer Michael Kosch. „Die zweifelhaften Szenen wurden heute alle gegen uns entschieden!“ Schiedsrichter Säuberlich (Kassel) kündigte laut SG E/U aufgrund der zahlreichen Beschwerden einen Zusatzbericht an. (Manuel Brandenstein)