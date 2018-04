Dörnberg in personellen Nöten

Dörnberg. Um diese Aufgabe in der Fußball-Verbandsliga Nord sind Dörnbergs Trainer Dirk Lotzgeselle und seine Spieler wahrlich nicht zu beneiden. Denn am Sonntag, 15 Uhr, stehen sie in der Kasseler Unterneustadt beim Tabellenvierten CSC 03 Kassel auf dem Prüfstand und dürfen sich dabei auf einen ganz heißen Tanz einstellen.

Die Rothosen von Coach Lothar Alexi haben nämlich klar ein Mitspracherecht im Kampf um den Relegationsplatz nach oben auf ihrer Agenda. Bei derzeit einem Vier-Zähler-Rückstand dorthin keineswegs nur ein Wunschdenken.

Welch dickes Brett die Dörnberger zu bohren haben, davon bekamen sie schon in der Vorrunde am heimischen Berg einen Vorgeschmack, als sie den 03ern mit 1:3 Tribut zollen mussten. Natürlich sieht Dirk Lotzgeselle seine Elf in der klaren Außenseiterposition. Was für ihn jedoch nicht bedeutet, schon vor dem Anpfiff den Kopf in den Sand zu stecken. „Egal wo wir auflaufen, wir wollen immer etwas mitnehmen. Abgerechnet wird bekanntlich immer erst nach dem Schlusspfiff.“ Wobei dem FSV-Coach natürlich bewusst ist, dass seine Mannschaft bisher in der Fremde noch nicht ihre zu Hause an den Tag gelegte Stärke umsetzen konnte. Da stehen erst zwei Dreier und ein Remis zu Buche. Die statistischen Fakten belegen aber auch, dass die Kasseler Rothosen auf eigenem Geläuf nicht unverwundbar sind. Zwar fuhren sie da schon sechs Siege ein, mussten sich aber auch drei Mal mit einem Remis begnügen und standen zu dem schon drei Mal mit leeren Händen da. Trotz einer mit höherklassig erfahrenen Spielern gespickten Mannschaft und einer Paradeangriffsreihe mit Thomas Müller (12), Christian Käthner (11), Jaroslav Matys (9) und Igor Radisavljevic (6). Aber was die Vollstreckerqualitäten betrifft, braucht der FSV in Person von Pascal Kemper sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Er ist aktuell mit 20 Buden die Nummer eins der Liga-Torjägerliste.

Nicht der Gegner ist für Dirk Lotzgeselle das größte Problem, sondern die eigene prekäre personelle Situation. Neben gut einem halben Dutzend verletzten und damit nicht einsatzfähigen Schlüsselspielern hat sich durch die Ampelkarte für Serhat Binguel in der Nachspielzeit in Sand, der damit für die Sonntagsaufgabe gesperrt ist, die Situation weiter verschärft. Lotzgeselle: „Am Mittwoch konnte ich die Lücken durch Spieler der spielfreien Zweiten auffüllen, die aber am Sonntag in Carlsdorf selbst ran muss. Mit welchem Kader ich beim SCS auflaufen kann, diese Frage kann ich erst am Spieltag beantworten.“ (zih)