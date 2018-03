Dörnberg verliert 1:4

Lehnerz. In einem Nachholspiel der Fußball-Verbandsliga Nord musste sich der FSV Dörnberg gestern Abend bei dem zuvor direkten und punktgleichen Tabellennachbarn TSV Lehnerz II mit 1:4 geschlagen geben.

Die Dörnberger traten bei der osthessischen Hessenligareserve mit einem Handicap an, musste Trainer Dirk Lotzgeselle doch verletzungsbedingt auf mehrere Leistungsträger verzichten. Trotzdem bot der kämpferisch starke FSV den Platzherren über weite Strecken Paroli und hätte durchaus in Führung gehen können. Denn die erste nennenswerte Topchance besaß Pascal Kemper (15.), der jedoch mächtig attackiert wurde, sodass sein Schuss knapp das Ziel verfehlte.

Besser machte es auf der Gegenseite Leon Wittke (21.) - 1:0 für die Gastgeber. Anscheinend waren die Dörnberger gedanklich schon in der Halbzeitpause, mussten zum ungünstigen Zeitpunkt durch Frank Pecks (42.) das 0:2 schlucken. Kurz nach dem Seitenwechsel gar das 0:3 durch Jan Hendik Wolf (50.). Den Vorsprung der Platzherren baute dann Dennis Nuspahic (60.) mit einem 25-Meter-Freistoßhammer millimetergenau in den oberen Torwinkel und so unhaltbar für FSV-Keeper Plavic auf vier Tore aus.

Dörnberg steckte keineswegs auf, erarbeitete sich noch mehrere Möglichkeiten, von denen aber nur Pascal Kemper (69.) eine verwerten konnte.

Dörnberg: Plavic - Hartmann, Lotzgeselle (53., Bollerhey), Gunkel (85. Rosowski), Plettenberg, Binguel, Sperber, Richter, T. Dauber, Kemper, D. Dauber. (zih)