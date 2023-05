Dank Borgardt und Cakmak: KSV Baunatal gewinnt letztes Ligaspiel gegen Fernwald

Von: Pascal Spindler

Kopfball zur Führung: Baunatals Kapitän Daniel Borgardt (rechts) steigt nach einem Eckstoß höher als alle anderen Spieler und köpft seinen KSV gegen Fernwald in Führung. © Pia Malmus

Der KSV Baunatal hat sein letztes Hessenliga-Spiel der laufenden Saison bestritten. Gegen den FSV Fernwald gewann die Mannschaft von Trainer Tobias Nebe am Mittwochabend 2:0.

Baunatal – Der KSV Baunatal hat die Saison in der Fußball-Hessenliga mit einem Sieg beendet. Gegen den Tabellendritten FSV Fernwald gewannen die VW-Städter am Mittwochabend 2:0 (1:0). Baunatal steht damit mindestens auf Tabellenplatz sieben, muss für die endgültige Platzierung aber noch auf die anderen Ergebnisse am kommenden Wochenende warten.

KSV-Trainer Tobias Nebe musste zum finalen Hessenliga-Spiel unter anderem auf Torhüter Yannick Wilke sowie die Feldspieler Patrick Krengel, Nicolai Lorenzoni, Leon Recker und Felix Schäfer verzichten. Viele Ausfälle also, doch die neuformierten Baunataler ließen sich davon nicht beeinflussen, legten im heimischen Parkstadion direkt einen guten Start hin. Hüseyin Cakmaks Kopfball aus kurzer Distanz konnte Fernwalds Schlussmann Pierre Kleinheider noch sehenswert über das Tor lenken (7.). Die anschließende Ecke besorgte jedoch prompt die Baunataler Führung, Kapitän Daniel Borgardt köpfte ein – 1:0 (8.).

Fernwald war nach dem frühen Rückstand um eine schnelle Antwort bemüht: Nach einem Schuss von Tom Woiwod war Baunatals Wilke-Ersatz Felix Bachmann bereits überwunden, Dominik Schneider klärte den Ball jedoch auf der Linie (11.). Puh, das war eng.

KSV Baunatal vergibt mehrere Großchancen

Nach einer temporeichen Anfangsphase verflachte die Partie dann ein wenig. Fernwald ließ den Ball laufen, versenkte einen Eckstoß beinahe direkt (23.) im Tor. Baunatal hingegen verteidigte gut, vergab durch Cakmak (30./ 35.) und Tom Siebert (45.) sogar noch Großchancen auf eine höhere Führung.

Im zweiten Durchgang übernahmen die Gastgeber wieder etwas mehr Spielkontrolle. Fernwald tat sich schwer, offensiv Akzente zu setzen. Zeitweise machten die Baunataler die Räume mit einer Fünferkette samt Mittelfeldspielern eng. Und nach vorn? Da ging für den KSV immer mal wieder was: Jonas Springer prüfte Fernwalds Torhüter Kleinheider nach einer Ecke mit einem strammen Schuss aufs kurze Eck (68.), ein paar Minuten später wurde Torjäger Cakmak steil geschickt, schüttelte seinen Gegenspieler ab und versenkte den Ball eiskalt im Tor (72.). Das 2:0 für Baunatal.

Fernwald kam in der gesamten zweiten Halbzeit kaum noch gefährlich zum Abschluss. Ein echtes Aufbäumen war bei den Mittelhessen nicht zu erkennen – auch, weil die Nebe-Elf das nicht zuließ. Hakan Üstün (81.) und Leon Lindenthal (90.) hatten die letzten Gelegenheiten des Spiels, die letzten der Baunataler in dieser Hessenliga-Saison. Der KSV verabschiedet sich mit einem 2:0-Sieg aus der Spielzeit.

