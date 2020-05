DSC Dransfeld trennt sich von Trainer

Das war sein letzter Einsatz: Christopher Worbs ist am 8. März gegen Gimte noch für den DSC am Ball.

Mitten in der Corona-Krise ist beim Fußball-Kreisligisten DSC Dransfeld eine Bombe geplatzt. Der Verein und sein Spielertrainer Christopher Worbs gehen künftig getrennte Wege!

„Mit sofortiger Wirkung beendet der DSC Dransfeld in beiderseitigem Einverständnis die Zusammenarbeit mit Christopher Worbs. Wir bedanken uns für sein Engagement“, heißt es in einer knappen Pressemitteilung, die Geschäftsführer Friedrich-Georg Rehkop am Samstagmorgen verschickte. Hintergrund: Worbs hatte den Verein am Donnerstag darüber informiert, dass er ab der kommenden Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht und das Angebot des FC Eintracht Northeim annimmt, künftig dessen A-Junioren zu trainieren.

Die sofortige Trennung – noch dazu per Pressemitteilung – traf Worbs wie ein Blitz. „Ich hatte bereits Ende März unseren Abteilungsleiter Jan-Hendrik Flentje und Vorstandsmitglied Sven Wiesner von einem Angebot eines anderen Vereins berichtet und ihnen gesagt, dass ich darüber nachdenken werde“, sagt der 34-Jährige. Gleichzeitig habe er betont, dass er auf jeden Fall diese Saison beim DSC beenden würde (egal wie lange sie wegen Corona noch geht) und dass er als Fußballer auch weiterhin zur Verfügung stehen werde, sofern es seine Zeit erlaube. Dass die Zusammenarbeit jetzt fristlos beendet wird, habe ihn – gelinde gesagt – „doch sehr überrascht“.

Genauso überrascht von Worbs‘ Entscheidung, den DSC zu verlassen, zeigte sich Friedrich-Georg Rehkop. „Anfang des Jahres hatte der Verein Christopher noch signalisiert, mit ihm als Spielertrainer über diese Saison hinaus weitermachen zu wollen“, sagt der Geschäftsführer. Deshalb habe ihn die Nachricht von seinem Wechsel nach Northeim auch schwer getroffen.

Abteilungsleiter Jan-Hendrik Flentje kann diesen Schritt aus sportlicher Sicht durchaus nachvollziehen. „Ein A-Juniorenteam aus der Niedersachsenliga zu trainieren ist ganz sicher eine tolle Herausforderung und ein wichtiger Schritt für die Trainerkarriere“, sagt er. Flentje würde sich wünschen, dass Worbs auch weiterhin seine Fußballschuhe für den DSC schnürt, wann immer es seine Zeit erlaubt. „Die besonderen Corona-Umstände führen jetzt aber dazu, dass wir Christopher nicht den Abschied bereiten können, den er verdient hätte“, sagt Jan-Hendrik Flentje.

Immerhin habe sich Christopher Worbs nach 30 Jahren als aktiver Fußballer beim DSC, 20 Jahren als Jugendtrainer und acht Jahren als Jugendleiter um den Verein außerordentlich verdient gemacht. „Den gebührenden Abschied werden wir aber auf jeden Fall nachholen, sobald das wieder möglich ist“, verspricht Flentje. Einen faden Beigeschmack wird der Abgang von Christopher Worbs dennoch behalten.