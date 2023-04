Duell gegen Wolfhagen ist für Altenlotheims Trainer ein Bonusspiel

Teilen

Die Lücke gefunden: Malte Bandowski (Wolfhagen) passt zwischen den Korbachern Eric Fuchs (links) und David Will hindurch. Heute gastiert der FSV am Oberbach. © bb

Vielleicht schafft der TSV Altenlotheim, was der TSV/FC Korbach vergeblich versucht hat? Die Gelegenheit, Spitzenreiter FSV Wolfhagen die erste Saisonniederlage zuzufügen, bekommt der Waldecker Fußball-Gruppenligist jedenfalls am Mittwoch (19 Uhr) im Nachholspiel am Oberbach.

Korbach – Das Kontrastprogramm bekommt die SG Goddelsheim/Münden zur gleichen Zeit in der Partie beim Schlusslicht geboten.

Neuental/Jesberg – Goddelsheim/Münden (Hinspiel 1:1). Nach dem Remis gegen Mengsberg warten die Lichtenfelser nach wie vor auf den ersten „Dreier“ nach der Winterpause. Beim Schlusslicht in Zimmersrode käme er gerade recht. Die Lichtenfelser wollen den Gegner auf jeden Fall auf Abstand halten. Das Gelingen ist ungewiss, die Gastgeber holten mit dem neuen Trainer Simon Lieber in ihren beiden Heimspielen gegen Hertingshausen und Schauenburg zuletzt sechs Punkte bei 9:1 Toren.

Noch müssen sich die Gäste angesichts ihres Elf-Punkte-Polsters zum drittletzten Platz keine gesteigerten Abstiegssorgen machen. „Ob nun zwei oder drei Mannschaften absteigen, wir wollen schnell die nötigen Punkte holen“, sagt Trainer Jens Fresen. „Dazu müssen wir an die Leistungsbereitschaft vom Wochenende anknüpfen. Dann haben wir gute Chancen.“ Der Trainer kann wieder auf Benjamin Wendel zurückgreifen, ansonsten steht der Kader genauso wie gegen Mengsberg.

Altenlotheim – Wolfhagen (0:12). Robin Wissemann sieht der Herkulesaufgabe gegen den unangefochtenen Spitzenreiter entspannt entgegen, trotz des 0:12 aus dem Hinspiel. „Wolfhagen ist für uns ein Bonusspiel, weil niemand von uns etwas Zählbares erwartet“, sagt er und wiederholt seine Aussage vor der ersten Ansetzung: „Zu Hause habe ich keine Bedenken, dass es erneut eine Riesenlatsche gibt.

Wissemann nimmt sich vor, dem FSV; das Leben möglichst schwer zu machen“. Wie, weiß er in der Theorie: „Gegen Wolfhagen müssen wir möglichst das gute, schnelle Spiel über außen unterbinden.“ Respekt hat er speziell vor einem Gästespieler: „Mit Mounir Boukhoutta haben sie einen Leuchtturm im Sturmzentrum, der schwer zu verteidigen ist.“ Der Winter-Neuzugang traf am Sonntag in Korbach das dritte Mal.

Vor dieser Partie hat Wisssemann indes neue Hiobsbotschaften aus dem eigenen Kader erhalten. „Torben Garthe hat sich das Schlüsselbein gebrochen und wurde bereits in Kassel operiert, somit ist die Saison für ihn beendet“, berichtet der Trainer, der auch auf den gesperrten Kapitän Sascha von Drach verzichten muss. Raphael Menkel wird noch einmal fehlen, ebenso Till Buckert.

Der FSV würde mit einem Sieg den Vorsprung auf den tabellenzweiten Eintracht Baunatal auf 14 Zähler vergrößern. Bleibt das so, könnte das Team von Valentin Plavcic Mitte Mai die Meisterschaft feiern. (bb)