Ein Debakel zum Auftakt: CSC 03 Kassel unterliegt 0:5

Um 16.57 Uhr war der Albtraum beendet. Und ein wenig wirkte der Schlusspfiff wie eine Erlösung – zumindest aus Sicht des CSC 03 Kassel. Der Fußball-Verbandsligist verlor sein Heimspiel zum Saisonauftakt gegen den FC Eichenzell 0:5 (0:3).

Was wie ein schlechter Scherz klingt, zeigte die Baustellen der 03er in einer ungeahnten Deutlichkeit auf. „Wir haben das taktisch ganz schlecht gemacht. Die Lücken zwischen Abwehr und Mittelfeld waren viel zu groß“, nahm Trainer Lothar Alexi kein Blatt vor den Mund. Eben jene Räume nutzten die Eichenzeller gnadenlos aus. Sechs Torschüsse, fünf Treffer. Effizienter geht es kaum. Bei Ballgewinn ging es schnell und über wenige Stationen nach vorn. Zu schnell für die Gastgeber.

Besonders das Duo Aron Loui Jahn und Dreifachtorschütze Mikael Avanesian harmonierte auf eine unnachahmliche Art. Ein Beispiel gefällig? Jahn verarbeitete einen langgeschlagenen Ball auf der rechten Seite technisch anspruchsvoll, legte quer auf Avanesian und der schob zur Führung ein (26.). So leicht kann Fußball sein. Ein weiteres Beispiel? Jahn setzte mit einem Steilpass Avanesian in Szene und der überwand Lukas Rudolph im Tor des CSC mit einem Lupfer (40.).

Nur eine Minute später tauschten beide die Rollen. Diesmal legte Avanesian für Jahn auf und der traf mit einem feinen Schlenzer. Wie im falschen Film – so müssen sich die 03er zu diesem Zeitpunkt vorgekommen sein. Denn eigentlich hatten sie mehr Spielanteile und mehr Ballbesitz. Aber es stand 0:3. Trainer Alexi forderte in der Halbzeitpause Charakter von seinem Team. Und vielleicht hätte sich das Blatt noch einmal gewendet, wenn Enis Salkovic freistehend und aus kürzester Distanz den Ball nach einer punktgenauen Flanke im Tor versenkt (49.) hätte. Das tat er aber nicht.

Stattdessen erzielte Avanesian nach einem simplen Spielzug über die rechte Seite und einer Hereingabe in den Rücken der Abwehr das 4:0 für die Gäste (71.). Sein dritter Treffer. Torwart Rudolph konnte einem wirklich leid tun. In kaum einer Aktion konnte er sich auszeichnen. Dafür holte er reihenweise den Ball aus dem Netz. Spätestens ab diesem Zeitpunkt nahm das Debakel für die Platzherren Formen an.

Das 0:5 passte dann auch irgendwie ins Bild. Heiko Rützel nahm aus gut 22 Meter Maß und traf in den Winkel. Es war der Schlusspunkt eines gebrauchten Tages für die 03er und eine ordentliche Ohrfeige zum Auftakt in die neue Saison. In der Verfassung wird es schwer, oben mitzumischen. Allerdings spielten die Gäste auch einen enorm schnörkellosen und effizienten Fußball, mit dem in der Form und aufgrund des personellen Umbruchs nicht unbedingt zu rechnen war.

Von Raphael Wieloch