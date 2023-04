Ein „Kacktor“ entscheidet: SSV Sand gewinnt Kellerduell beim TSV Wabern

Von: Sebastian Schmidt

Abgekocht: Waberns Martin Mühlberger (blaues Trikot) verpasst hier knapp den Ball und war auch ansonsten bei Daniel Wagner (Mitte) völlig abgemeldet. Der 34-Jährige brillierte in ungewohnter Rolle als Linksverteidiger an alter Wirkungsstätte und gewann mit dem SSV völlig verdient das Kellerduell am Reiherwald. © Bernd Krommes

Der obligatorische Mannschaftskreis fiel aus. Zu niedergeschlagen sanken die Fußballer des TSV Wabern gen Boden. Verharrten minutenlang regungslos auf dem Rasen oder der Ersatzbank. Während wenige Meter daneben ihre Gegner vom bisherigen Schlusslicht der Verbandsliga, dem SSV Sand, Arm in Arm vom Glück beseelt feierten.

Wabern – Schließlich endeten mit dem 1:0 (1:0) in Wabern 161 sieglose Tage und 579 torlose Minuten. Es war ein Erfolg der Erfahrung. Ein Triumph für eine kurios anmutende Startelf mit sieben SSV-Spielern mit Schwalm-Eder-Vergangenheit. Vor allem aber, mit sieben gelernten Stürmern.

Sands Trainer Tobias Oliev hatte Kreativität bewiesen, stellte sich selbst 90 Minuten in den Dienst seines Heimatvereins (zunächst im Angriff, später im linken Mittelfeld) – und wurde für einen ganz besonderen Kniff belohnt. Denn der beste SSV-Torjäger dieser Spielzeit, Jan-Philip Schmidt, gab den Rechtsverteidiger. Daniel Wagner, der Vorzeige-Knipser vergangener Tage, an alter Wirkungsstätte den Linksverteidiger.

Olievs Ideen funktionieren

„Mannschaftlich war das überragend, weil wir in einer schweren Phase stecken und bewusst tief gestanden haben. Wir hatten am Ende zwar praktisch alle Krämpfe, aber wir waren stets eng am Mann und haben ganz wenig zugelassen“, lobte Wagner sein Team, das somit aus der (tabellarischen und personellen) Not eine Tugend machte. Das Rezept so simpel wie erfolgreich. Ebenso wie im vorletzten Heimspiel gegen die TSG Sandershausen (0:2) reichte es für den Gast, in Führung zu gehen – und dann taktisch geschickt zu verwalten.

Wobei der einzige Treffer in Kellerduell Potenzial fürs Fernsehen gehabt hätte. Ein Kandidat für das „Kacktor des Monats“ bei „Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs“. Denn erst brachte eine Ping-Pong-Einlage im Mittelfeld Nico Döring ins Spiel. Den ehemaligen Waberner Jugendspieler, der einfach mal in den Strafraum zog. Bedrängt und ungenau schloss er ab. Dumm für Wabern, dass Luca Wendel in der Flugbahn stand und nicht mehr ausweichen konnte, so dass der Ball zum 0:1 ins Netz kullerte (13.).

Nur Wendel und Schmeer wehren sich

Ausgerechnet der neben Laufmaschine Jan Luca Schmeer emsigste Waberner. Der Kapitän, der beim 4:1 im Hinspiel noch Doppeltorschütze für den TSV war und sich nach der Blamage als Erster stellte: „Wir waren nicht zwingend vor dem Tor und hatten zu wenige Anspielstationen. Vielleicht ist es auch ein Stück weit Kopfsache, denn jeder von uns kann mehr“, sagte Wendel.

Doch sie wehrten sich kaum, die Reiherwalder. Verharrten in ihrem 4:1:4:1-System. Gingen nicht ins letzte Risiko, indem sie etwa auf den immer tiefer stehenden Gegner reagierten, der kaum noch zur Entlastung kam. „Uns fehlen Alternativen und wir haben uns zu leicht abfressen lassen. Und dann bekommen wir ein Geschenk und nehmen es nicht an“, haderte TSV-Trainer Mario Völker. Denn trotz aller Unzulänglichkeiten gab es sie, die Chance auf den Ausgleich. Die Möglichkeit, Sand in der Tabelle auf Distanz zu halten.

Herpe verschießt erneut Strafstoß

Einen diskussionswürdigen Strafstoß nach einem Kontakt von Rick Christof am am Ende stürmenden Wendel. Patrick Herpe übernahm Verantwortung. Wieder einmal. Und wie drei Tage zuvor beim 2:2 gegen Vellmar scheiterte der Spielertrainer kläglich – Christof fing den Ball (90.). Was die Sander ausgelassen feierten und Waberns Hoffnungen auf den Klassenerhalt einen herben Dämpfer verpasste. (von Sebastian Schmidt)

Wabern: Elgaz - Kördel (82. Amert), Dittmar, Wendel, Bergmann (78. Splietorp) - Klinge (78. Schluckebier) - Müller, Schmeer, Korell (25. Herdt), Mühlberger (82. Neumann) - Herpe.

Sand: Christof - Schmidt, Si. Bernhardt, Winkelheide, Wagner (84. Wicke) - Zornhagen (64. Nyemb Bata), Unzicker (90.+3 Dzaferi), Klitsch, Döring (80. Kidane) - Cetinkaya - Oliev.

SR: Losinski (Kassel). Z: 250. Tor: 0:1 Luca Wendel (13., Eigentor).