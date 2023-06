„Ein perfekter Partner“: TSV Bromskirchen schließt sich SG Neukirchen/Sachsenberg an

Von: Thorsten Spohr

Neue Spielgemeinschaft: Der TSV Bromskirchen schließt sich dem Waldecker A-Ligisten SG Neukirchen/Sachsenberg an. Unser Bild zeigt die Verantwortlichen der drei Vereine, (von links) Marvin Salzmann, Ralf Hachen, Alexander Köster, Florian Henry, Thomas Schönschitz © TSV Bromskirchen

Nach dem Ende der Spielgemeinschaft mit Röddenau hat der TSV Bromskirchen einen neuen Partner präsentiert und geht zur neuen Saison mit dem Waldecker A-Ligisten SG Neukirchen/Sachsenberg zusammen.

Bromskirchen – Mitte Mai wurde der TSV Bromskirchen darüber informiert, dass Röddenau aus der SG aussteigen will. Anschließend nahm der Bromskircher Vorstand Kontakt zu mehreren Vereinen auf. Gleich das erste Gespräch wurde mit Neukirchen/Sachsenberg geführt. „Damit waren wir sehr zufrieden. Es war ein Gespräch auf Augenhöhe“, sagt Florian Henry, Vorsitzender des TSV Bromskirchen.

Zumal es eine gemeinsame Geschichte gibt: Schon in den Spielzeiten 2007/08 und 2008/09 gab es zwischen den drei Vereinen eine Spielgemeinschaft. „Wir sind damals nicht im Bösen auseinandergegangen“, sagt Henry. Claudia Hummel vom SV Neukirchen ergänzt: „Das war damals von vornherein auf Zeit angelegt und hat sehr gut funktioniert und harmoniert.“

SG Neukirchen/Sachsenberg musste nicht lange überlegen

Die Erinnerungen waren so gut, dass die SG Neukirchen/Sachsenberg nicht lange überlegte, als die Anfrage aus Bromskirchen kam. „Wir sind uns schnell einig geworden. Das passt einfach“, sagt Hummel. „Viele kennen sich privat, Verbindungen sind da. Wir wissen, worauf wir uns einlassen.“ Zumal man sich auch bei der SG darüber im Klaren ist, „dass die Spielerdecke immer kleiner wird“.

Die SG Neukirchen/Sachsenberg/Bromskrichen plant, in der kommenden Saison drei Teams in den Spielbetrieb im Kreis Waldeck zu schicken: in der A-, B- und C-Liga. Trainiert werden soll jeweils im Wechsel, Heimspiele werden zu gleichen Teilen unter den drei Stammvereinen aufgeteilt.

Als Trainer der ersten und zweiten Mannschaft steht Alexander Köster zur Verfügung, der Eduard Bartel zum Saisonende ablösen wird. „Eduard hat seine Sache gut gemacht, aber wir wollten einen neuen Impuls setzen“, sagt Claudia Hummel. Thomas Schönschitz steht als Betreuer für die zweite Mannschaft parat, für die dritte Mannschaft ist ein Betreuer aus Bromskirchen geplant, entsprechende Gespräche laufen noch.

Florian Henry ist froh, nach dem kurzfristigen Ende der SG mit Röddenau schnell einen neuen Partner gefunden zu haben. „Ich bin mit der Lösung zufrieden, vor allem, wie harmonisch es von statten ging. Die Resonanz von meinen Vorstandskollegen war: Das ist ein perfekter Partner für uns.“ tsp