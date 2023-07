Ein Start, der dem KSV Baunatal Hoffnung macht

Von: Wolfgang Bauscher

Da hat er zugeschlagen: Der Baunataler Angreifer Leon Lindenthal (links, stehend) hat zum 1:0 gegen Türkgücü Friedberg getroffen. Egli Milloshaj beglückwünscht ihn, auch Leon Recker (rechts) eilt zur Gratulation herbei. © Fischer, Andreas

Der Sieg blieb ihnen verwehrt. Und sie landeten nach sechs Remis auch im siebten Hessenligaduell gegen Türkgücü Friedberg nicht den ersten Sieg. Mit dem 1:1 (1:0)-Unentschieden zum Saisonauftakt im heimischen Parkstadion konnten die Fußballer des KSV Baunatal dennoch gut leben.

Von den Neuzugängen bot Co-Trainer Christoph Pforr, der den in Urlaub befindlichen Tobias Nebe vertrat, nur Egli Milloshaj in der Startelf auf. Dieser hatte gleich die erste Chance, scheiterte aber an Felix Koob im Tor der Gäste. Während diese schnell auf Touren kamen und ihre spielerische Klasse offenbarten, verlegte sich der KSV zunächst auf Konter und ging in Führung. Friedbergs Alija Izberovic leistete sich eine Unachtsamkeit, Baunatals Angreifer Leon Lindenthal nahm ihm den Ball ab und vollendete eiskalt zum 1:0 (13.).

Die Gäste zeigten Wirkung, fingen sich jedoch wieder und stellten die im Aufbau nun fahrigen Baunataler mit fließenden Kombinationen vor schwere Aufgaben. An denen diese zusehends wuchsen und in der Defensive alle Versuche irgendwie abblockten. Zudem kam dem KSV zugute, dass Türkgücü im Strafraum die Effektivität fehlte.

„Wir hätten den Schwung aus den ersten 20 Minuten mitnehmen müssen. Aber Friedberg hat dann taktisch etwas anders gemacht und wieder die Oberhand gewonnen“, sagte Niklas Künzel. Wie seine Nebenleute stemmte sich auch der KSV-Innenverteidiger einem Gegentreffer immer wieder entgegen. Kurz nach dem Wechsel glichen die Gäste dennoch aus. Izberovic flankte, Baunatals Kapitän Daniel Borgardt bekam den Ball nach eigener Aussage beim Abwehrversuch an den Rücken, aber Schiedsrichter Marcel Rühl entschied auf Handspiel. Den Strafstoß verwertete Kamil Yikilmaz zum 1:1 (47.).

Der KSV steckte dies weg und kam immer besser zurecht. „Nach dem Ausgleich war es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten“, befand Pforr. Fallen wollte das zweite Tor nicht. Am dichtesten dran waren die Gäste. Erst bei einer turbulenten Szene, als Wilke zweimal rettete, einer der Nachschüsse auf der Linie geklärt wurde und der letzte im Aus landete (81.). Und dann kurz vor Schluss, als der Torhüter großartig gegen den frei vor ihm aufgetauchten Kento Takenaka parierte. „In der ersten Hälfte war ich ja gefühlt beschäftigungslos“, freute er sich nun über mehr Arbeit und schilderte die Rettungstat: „Zeit zum Denken hatte ich da keine mehr. Das war einfach ein Reflex.“

Beide Trainer schöpften ihr Wechselkontingent aus. Dabei kam Maximilian Blahout erstmals seit der Winterpause wieder in einem Ligaspiel auf das Feld (80.). „Wir mussten leiden und gegen ein Spitzenteam alles reinwerfen. Und das haben wir getan“, erklärte Niklas Künzel nach dem Abpfiff. Positiv sah es auch Christoph Pforr: „Wenn man gegen einen solchen Gegner besteht, kann man eine gute Saison spielen.“

Baunatal: Wilke - Krengel, Künzel, Schäfer (80. Blahout), Hindemith (63. Klein) - Borgardt, Springer (72. Mustapic) - Recker (90. Rose), Berninger-Bosshammer, Milloshaj - Lindenthal (72. Fischer)

Friedberg: Koob - Izberovic, Häuser, Usic - Henrich (85. Kraus), Jost (79. Takenaka) - Yikilmaz (60. Imek), Schorr, Reljic (64. Konate Lueken), Zouaoui (77. Buscemi) - Michel

SR: Rühl (Wettenberg) - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Lindenthal (13.), 1:1 Yikilmaz (47., Foulelfmeter)