2:2 in Unterzahl: KSV Baunatal gelingt gegen FC Gießen ein wenig Wiedergutmachung

Von: Pascal Spindler

Den Ball im Visier: die Baunataler (von links) Patrick Krengel und Maximilian Blahout im Duell mit dem Gießener Connor Filsinger. © Andreas Fischer

Der KSV Baunatal hat dem Titelaspiranten FC Gießen in der Fußball-Hessenliga ein 2:2 abgetrotzt – und das sogar in rund 20-minütiger Unterzahl.

Baunatal – Die Erleichterung ist groß, als Schiedsrichter Manuel Winkler die Partie endlich abpfeift. Trainer Tobias Nebe ballt die Fäuste, die sportlichen Leiter Manuel Pforr und Dominik Schaumburg reißen die Hände nach oben. „Es war eine intensive, eine unglaublich emotionale Partie. Auch für uns am Seitenrand. Ich glaube, man hat der Mannschaft angemerkt, dass wir nach dem 0:6 gegen Stadtallendorf am vergangenen Wochenende auf Wiedergutmachung aus waren“, sagt Nebe nach dem 2:2 (1:1) seiner Hessenliga-Fußballer gegen den Titelkandidaten FC Gießen und ergänzt: „Was hat diese Mannschaft für eine Moral bewiesen? Wir haben auch in Unterzahl alles reingeschmissen.“

Die Gäste sind von Beginn an das spielbestimmende Team, haben deutlich mehr Ballbesitz und versuchen, in der Offensive Akzente zu setzen. Die Baunataler halten dagegen, sind bissig in den Zweikämpfen, schlagen dabei aber auch das eine oder andere Mal über die Stränge. Vier Gelbe Karten gibt es für die VW-Städter im ersten Durchgang, die Gießener werden ein Mal verwarnt.

Baunatals Aggressivität zahlt sich aus. So richtig gefährlich wird das Team von Trainer Daniyel Cimen in der Anfangsphase nicht. Leonid Akulinin hat einen ersten Abschluss – kein Problem für den erst 18 Jahre alten Lukas Berger im KSV-Tor, der den gesperrten Yannick Wilke ersetzt.

Auf der Gegenseite wird’s immer dann gefährlich, wenn sich Patrick Krengel den Ball für einen Standard zurechtlegt. So auch in der 25. Minute. Freistoß. Rund 20 Meter Torentfernung. Der Außenverteidiger dreht den Ball um die Mauer. Drin. Das überraschende 1:0 für die Gastgeber, das allerdings nicht lange Zeit anhalten soll. Nach einer Ecke klärt Baunatal direkt in die Mitte vor die Füße von Connor Filsinger, der an der Sechzehnmeterkante wuchtig abzieht und sehenswert zum Ausgleich trifft (30.).

Erst 18 Jahre alt: Baunatals Lukas Berger. © Fischer, Andreas

Ohnehin sind die Gäste gegen gut verteidigende Baunataler vor allem nach ruhenden Bällen gefährlich: Michael Fink trifft nach einer Ecke per Kopf die Latte (35.), Pietro Bessos Versuch rauscht knapp am zweiten Pfosten vorbei (41.). Spätestens jetzt ist klar: Nach Ecken sind die Baunataler verwundbar.

Eine Abwehraktion von Jonas Springer aufs eigene Tor pariert der junge Berger sehenswert, klärt zur Ecke (55.) – und die kann der KSV wieder nicht verteidigen. Maximilian Boeger steigt höher als alle anderen, nickt zum 2:1 ein (56.). Jetzt wird es schwierig für Baunatal, das offensiv kaum noch stattfindet. So richtig geprüft wird Gießen-Schlussmann Bilal Jomaa Zabadne nicht. Und dann gibt’s auch noch Rot. Platzverweis für Daniel Borgardt nach einem Foul an der Mittellinie (78.). Bereits am zweiten Spieltag gegen Steinbach flog Baunatals Kapitän vom Platz. Doch für den KSV offenbar kein Problem, denn der kommt urplötzlich zum Ausgleich: Julian Berninger-Bosshammer spielt sich durch, Lennart Rose bekommt am Fünfer den Ball, drückt ihn rein – 2:2 (80.).

Der Torschütze: „Klasse gespielt, da konnte ich nicht mehr viel falsch machen. Wir wollten unbedingt etwas Wiedergutmachung betreiben. Das ist uns gelungen.“ Auch, weil Gießen danach keine Lösungen mehr findet, der KSV auch Eckbälle gut verteidigt. Ein Punkt, der dem Team Auftrieb gibt. (Von Pascal Spindler)