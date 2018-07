Eine bittere Verlängerung für den TSV Blankenheim

Auf dem Weg in Runde zwei: Die Spieler des A-Liga-Aufsteigers Español Bebra (rote Hemden) stürmen in Richtung Tor ihres Gastgebers SG Iba/Machtlos. Die Spanier setzten sich mit 3:1 durch. Foto: Walger

Rotenburg. Große Überraschungen blieben beim torreichen Auftakt des Krombacher Fußball-Kreispokals aus. Zweistellig triumphierte die FSG Hohenroda beim 10:0-Erfolg bei der SG Mühlbach/Raboldshausen. Wildeck, Bebra und Rotenburg/Lispenhausen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und stehen erwartungsgemäß in der zweiten Runde.

Von Thomas Becker

Das Topduell gewann Titelverteidiger SG Festspielstadt/SpVgg. Hersfeld nach einer Steigerung in der zweiten Hälfte bei der SG Aulatal. Die SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz warf Kreisoberliga-Aufsteiger Sorga/Kathus aus dem Rennen.

VfL Heimboldshausen - SG Mecklar/Meckbach/Reilos 2:7 (0:5). Nachdem der favorisierte Gast die erste Nervosität abgelegt hatte, legten Sascha Karpenstein und Stefan Langbein mit ihren Doppelpacks den Grundstein zum klaren Sieg. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Gastgeber nach zahlreichen Wechseln bei der SG besser ins Spiel.

Tore: 0:1, 0:2 Karpenstein (11., 16.), 0:3, 0:4 Langbein (27., 29.), Lukas Hebeler (36.), 0:6 Tim Hojenski (65.), 1:6, 2:6 Andreas Brandenstein (78., 80.), 2:7 Josko Sut (89.).

SG Iba/Machtlos - FC Real Español Bebra 1:3 (0:2). Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Sie hatten aber Pech, weil Nico Klein nur den Pfosten traf (4.). Danach erlosch allerdings der Angriffselan der SG, die Spanier dominierten fortan. Nach dem Wechsel hatten die Platzherren mehr vom Spiel, es reichte aber nur zum 1:2-Anschluss.

Tore: 0:1 Alexander Claus (5.), 0:2 Mohammed Ayash (30.), 1:2 Philipp Köbberich (75.), 1:3 M. Ayash (90.).

SuFF Raßdorf - SG Wildeck 1:5 (0:3). Im Wildecker Derby stellte der Gast erwartungsgemäß das bessere Team und fuhr einen ungefährdeten Sieg ein. Raßdorf verteidigte geschickt und machte die spielerische Unterlegenheit durch Kampfgeist wett. Die nie aufsteckenden Platzherren wurden in den letzten Minuten mit dem Ehrentreffer belohnt.

Tore: 0:1, 0:2 Till Heinzerling (12., 31.), 0:3 Tobias Brill (36., FE), 0:4 Steffen Rimbach (79., FE), 0:5 Björn Radloff (81.), 1:5 Yves Kübler (82.).

SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz - SG Sorga/Kathus 3:2 (3:2). Bereits zur Pause war diese Partie entschieden. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, wobei die etwas stärkere Leistung der Gastgeber den Ausschlag gab.

Tore: 0:1 Lukas Klein (4., Eigentor), 1:1 Marius Franz (21.), 2:1 Loris Jung (27.), 3:1 Tim Bachmann (36.), 3:2 Jan-Henrik Röth (38.).

TSV Herfa - SG Cornberg/Rockensüß 3:4 (1:1). Es läuft noch nicht rund beim TSV. Die Abgänge von Ruch, Stunz und Schneider wiegen schwer. Die Gäste zeigten sich effektiver. sie gingen nicht unverdient als Sieger vom Feld.

Tore: 0:1 Dominik Stöhr (14.), 1:1 Florian Zöll (45.), 1:2 Yannik Gutwein (50.), 2:2 Patrick Kressel (58., FE), 2:3 D. Stöhr (63., FE), 2:4 Sebastian Hoppe (76.), 3:4 Alexander Deringer (90.). Gelb-Rot: Marco Rudolph (88., TSV), Meik Grosse (90., SG).

TSV Wölfershausen - TV Braach 0:2 (0:0).Erst nach dem Wechsel machte sich der Klassenunterschied bemerkbar. Nun dominierte der TV Braach und zog verdient in Runde zwei ein.

Tore: 0:1 Marco Schäfer (58.), 0:2 Max Knake (79.).

SG Ausbach/Friedewald - SG Obergeis/Untergeis 2:1 (1:1).Die Platzherren dominierten eine gute halbe Stunde lang, vergaben aber ihre Chancen. Ein bestens aufgelegter Keeper Nahim Ahmad, der sogar einen Elfer von Julian Schmidt hielt (10.) - verhinderte Schlimmeres für die Geistaler. Die zweite Hälfte gestaltete der Gast ausgeglichener.

Tore: 1:0 Fabian Kempa (15.), 1:1 Bastian Bachmann (75.), 2:1 F. Kempa (88., FE).

SG Aulatal - SG Festspielstadt/SpVgg. Hersfeld 1:3 (1:0).Im ersten Abschnitt war die Heimelf besser und führte verdient. Erst als dann die Kräfte schwanden - der intensive Test am Vorabend gegen den Verbandsligisten SG Barockstadt II hatte bei den Aulatalern Spuren hinterlassen (0:3) - konnten die Gäste das Blatt noch wenden.

Tore: 1:0 Sergej Boka (8.), 1:1 Emmanuel Crawford (65.), 1:2 Lahbib El Quariachi (75.), 1:3 E. Crawford (81.).

SG Mühlbach/Raboldshausen - FSG Hohenroda 0:10 (0:7).FSG-Trainer Thorsten Heiderich freute sich über eine souveräne Leistung seiner Elf. Der Sieg ging auch der Höhe nach in Ordnung. Robi Rudolph glänzte als dreifacher Torschütze.

Tore:0:1 Felix Heinemann (7.), 0:2 Martin Erbe (10.), 0:3 Tim Fischer (12.), 0:4 Kilian Krüger (14.), 0:5 Pjeter Nushi (17.), 0:6 R. Rudolph (19.), 0:7 K. Krüger (27.), 0:8 T. Fischer (65.), 0:9, 0:10 R. Rudolph (75., 90.).

SG Kleinensee/Widdershausen - Hattenbacher SV 5:3 (2:1).Angetrieben vom überragenden Gabor Marcali, der selbst zweimal traf, fuhr die SG einen verdienten Erfolg ein. Die Vorlage zum 3:2 durch Spielertrainer Timo Heusner lieferte ebenfalls Marcali.

Seinen dritten Treffer verhinderte ein Foul. Den fälligen Elfmeter verwandelte Philipp Theinert.

Tore: 1:0 Gabor Marcali (12.), 1:1 Lars Fuchs (24., FE), 2:1 Hannes Lorenz (41.), 2:2 Kevin Thierling (53.), 3:2 Timo Heusner (58.), 4:2 Theinert (76., FE), 4:3 K. Thierling (78.), FE), 5:3 G. Marcali (81.).

VfL Philippsthal - SG Rotenburg/Lispenhausen 1:3 (1:1).Der VfL hatte in Halbzeit eins ein leichtes Übergewicht zu verzeichnen, was sich aber nicht im Ergebnis niederschlug. Nach dem Wechsel fehlten ein wenig die Körner, was sich in Unkonzentriertheit und Fehlpässen niederschlug. Dies wiederum nutzte der Gast zur Wende.

Tore:1:0 Alexander Scheel (18.), 1:1 Florian Goetzke (33.), 1:2 Sandro Seidensticker (64.), 1:3 Maximilian Weber (90.+3).

TSV Blankenheim - SG Heenes/Kalkobes 2:9 n.V., (1:4), (1:1), (0:1). Die Gäste verpassten es in der regulären Spielzeit, den Sack zuzumachen. Der TSV kam in Hälfte zwei besser ins Spiel, erzielte per Konter den Ausgleich und rettete sich so in die Verlängerung. In dieser aber ging ihm die Puste aus.

Tore: 0:1 Ralf Witzgall (32), 1:1 Barakat Khalaf Elias (65.), 1:2 Philip Lissner (93.), 1:3 Thomas Heyer (108), 1:4 Ashequllah Noori (110.), 1:5 Dushko Petrov (116), 1:6 A. Noori (117.), 1:7 Chris Jakob (118.), 2:7 B. Khalif Elias (119.), 2:8 A. Noori (119.), 2:9 D. Petrov (120.).

FSV Hohe Luft - FSG Bebra 0:3 (0:1).Die Gäste bestimmten von Beginn an das Spiel und fuhren einen ungefährdeten Sieg ein.

Tore: 0:1 Bekim Mustafi (45.), 0:2 Niklas Engel (58.), 0:3 Mahmud Maher (75.).