Eine fordernde Aufgabe: Willingen hat es in Vellmar mit einer extrastarken Offensive zu tun

Von: Gerhard Menkel

Schlüsselspieler beim OSC: 20-Tore-Mann Enver Maslak (rechts) wird die Willinger Abwehr beschäftigen. Im Hinspiel hat es hier Jonah Schilling mit ihm zu tun. © Artur Worobiow

Der Spielplan der Verbandsliga Nord schickt die Fußballer des SC Willingen noch zu vier Treffen mit Mannschaften, die das gleiche wollen wie sie: Die Klasse halten. Er streut dazu drei Partien als Kontrastprogramm gegen Vereine mit anders gelagerten Ambitionen ein. Als erster dieser Klubs erwartet der OSC Vellmar am Samstag (15.30 Uhr) die Upländer.

Willingen – „Das wird kein Freundschaftsspiel für uns“, sagt Trainer Rainer Schramme. Zwar buhlen die Vellmarer bei zehn Punkten Abstand nicht mehr ernsthaft um die Relegation oder noch mehr, nachdem sie zuletzt auf eigenem Platz nacheinander gegen drei osthessische Spitzenteams als Verlierer dastanden. Schramme vermutet aber, weil sie hinter den eigenen Erwartungen stehen, hätten sie dennoch den Ehrgeiz, die „Saison einigermaßen zufriedenstellend zu beenden“.

Dieses Motiv treibt, eine Etage tiefer, den SCW genauso an. Die darbende Mannschaft bekam mit dem 4:0 gegen die SG Ehrenberg die dringend erforderliche Punktezufuhr. Sie sollte belebend wirken. „Die Erleichterung war riesengroß. Wenn wir nicht gewonnen hätten, wäre es schon ziemlich düster gewesen“, sagt Schramme.

An der Heckershäuser Straße erwartet er – nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel – vor allem für die SCW-Defensive wieder eine „sehr fordernde Aufgabe“, wie er sagt – der OSC ist mit seinen 63 Treffern die Nummer zwei im Offensivranking der Liga. „Eine Hausnummer“, sagt der Trainer, an der vor allem Enver Maslak schraubt: Der 24-Jährige, der vor der Saison von Türkgücü Kassel nach Vellmar kam, führt gemeinsam mit dem Willinger Florian Heine (beide 20) die Torjägerliste an. Das Duell der beiden ist eine zusätzliche Fußnote dieser Begegnung.

Hoffnung auf einen Bonuspunkt

Und doch: Der Trainer gibt die Hoffnung auf einen „Bonuspunkt“ nicht auf. „Ein Punkt außer der Reihe kann ja auch mal entscheidend sein“, sagt Schramme. Zumal er bei der Zahl der Absteiger eher mit der schlechteren Variante rechnet, also mit vier statt mit drei Vereinen, die die Liga zu verlassen haben. Gern verweist der Trainer in diesem Kontext auf die vergangene Saison, als seine Mannschaft mit 3:2 beim OSC gewann – und letzte Zweifel am Klassenerhalt vertrieb.

Beim Personal mussten die Trainer Schramme und Uli Rehbein im ersten Training der Woche registrieren, dass es keine Ende nimmt mit den Verletzungen. Christian Kuhnhenne, der gegen Ehrenberg erstmals wieder in der Startelf gestanden hatte, habe sich leicht gezerrt, berichtet Schramme.

Nicht besser erging es Sean Querl, der auf dem nassen Kunstrasen ausrutschte, auf dem die Mannschaft trainierte, um den Rasenplatz noch mal zu schonen. Er hoffe, sagt Schramme, dass die Blessur bei beiden nicht gravierend seien und sie am Samstag mit nach Vellmar fahren könnten. Gewiss war das nicht.

Trainer Müller: Wollen gegen Willingen nachlegen

Nach drei Heimniederlagen in Folge und einem Remis in Wabern war es für den OSC Vellmar an der Zeit, den Bock in Hundelshausen am Wochenende beim 6:2-Erfolg umzustoßen. Zwar dauerte es beim Aufsteiger 53 Minuten, ehe der zweiterfolgreichste Angriff der Liga ein Tor erzielte, Dann aber spielte die Mannschaft von Jörg Müller befreit auf und traf innerhalb von neun Minuten dreimal. „Balsam für die Seele“, beschrieb der Trainer den Erfolg.

Da wollen die Vellmarer gegen Willingen am Samstag weitermachen. „Natürlich wollen wir nachlegen, können das auch und doch müssen wir gegen das erfahrene Team um Matthias Bott, Jan Henrik Vogel und Torjäger Carsten Heine mächtig auf der Hut sein“, warnt Müller aber auch. In der Hinrunde gelang ein schwererkämpfter 2:1-Erfolg.



Nach wie vor stehen die Verletzten Luca Trump, Maik Siebert, Oliver Scherer, Jannik Ziegler und Tolga Yantut nicht zur Verfügung, wenngleich es für Scherer und Yantut vielleicht für die Bank reichen könnte. „Angeschlagen sind zudem Tim Welker, Tobias Möller und Enes Gogic, der sich seit Wochen mit Schmerzen rumquält“, berichtet der Coach. mn/sdx