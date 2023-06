Eine Frage der Willensstärke: Fußballer des SC Willingen wollen über den Umweg Eintracht Baunatal die Klasse halten

Von: Gerhard Menkel

Noch mal durchstarten: Jan-Niklas Albers (rechts) vom SC Willingen will im Spiel am letzten Samstag Rinor Murati (Kleinalmerode) davonlaufen. © Worobiow

Willingen – Das „Endspiel“ gegen die SG Kleinalmerode war gar keins. Nach der 0:3-Niederlage kommen für die Fußballer des SC Willingen die Endspiele jetzt erst.

Ob es mehr werden als die zwei gegen Eintracht Baunatal heute (19 Uhr) im Uplandstadion und am Samstag (17 Uhr) in Großenritte, weiß man nicht. Was man weiß: Die Situation ist für den Platzhirsch aus der Verbandsliga sehr herausfordernd. Uli Rehbein vergleicht sie mit einem speziellen Augenblick im Tennis.

„Wir haben die ganzen Matchbälle vergeben und müssen jetzt in den Tiebreak“, sagt der Trainer des SCW. In diesem Moment seien „Mentalität und Willensstärke“ gefordert. „Es wird darum gehen, dass die Spieler die Köpfe hochkriegen und wieder an sich glauben.“

Duschlagskraft im Angriff muss besser werden

Sie, die Köpfe, waren nach der Pleite gegen Klei/Hun/Doh tief gebeugt. Ein 0:3 hatte die Mannschaft, wegen Hinspiel und so, nicht wirklich ins Kalkül gezogen. Die Upländer unterlagen ja auch nicht als schlechteres Team. „Doch nach vorne fehlte die Durchschlagskraft“, sagt Rehbein. Das war es nicht allein. Die Zahl von fünf Gelben Karten gegen die Gäste und null gegen den SCW markiert auch einen Unterschied in Bissigkeit und Einsatz.

Ob auch heute eine Differenz im Wollen zum entscheidenden Faktor wird? Der Eintracht, sicherer Vize in der Gruppenliga 1 hinter Dominator FSV Wolfhagen, hat sich jedenfalls fest vorgenommen, die Willinger in der höheren Klasse abzulösen. Dafür warf sie sogar den Trainer raus. „Wir sahen unser Ziel, über die Relegation noch den Aufstieg zu schaffen, nach den zuletzt schwachen Leistungen der Mannschaft gefährdet“, so begründete der Sportliche Leiter Claudio Bonanno die Trennung von Friedhelm Janusch Anfang Mai.

Fünf Siege mit neuem Trainer

Der wenig populäre Schritt wirkte, unter Jörg Reith holte Baunatal fünf Siege nacheinander. Ein wenig optimistisch stimmt Rehbein vor dem letzten Heimspiel der Saison die grundsätzliche Ausrichtung des Gegners. „Das ist eine Mannschaft, die versucht, das Spiel zu machen.“ Eher tief zu stehen ist mehr das Ding des SCW als selbst in die Offensive zu gehen. Das klappte auch gegen Kleinalmerode nicht. „Uns sind als Mannschaft vorne zu wenig Mittel eingefallen.“

Das kann man so von den Baunatalern in ihrer Staffel nicht sagen. 101 Treffer sind der zweitbeste Gruppenliga-Wert, und mit Antonio Bravo-Sanchez, Hendrik Bestmann sowie Felix Mertsch stehen nicht zufällig drei Spieler unter den Top 15 der Torjägerliste. Trainer Reith verteilt vielleicht ganz folgerichtig keine Favoritenrolle. „Wir wissen, was uns erwartet“, sagt er vieldeutig. Und: „Wichtig ist, dass wir uns gut aus der Affäre ziehen, denn die Entscheidung fällt sicher erst im Rückspiel zuhause.“

Fehlen wird Justin Wieczorek, wegen eines gebrochenen Zehs. Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Louis Behler und Felix Mertsch. Andreas Bürger weilt im Urlaub. Bei den Gastgebern fehlen Tom Friedrich (Prüfungen) und Sean Querl (verletzt), der am Samstag nach einem Tritt ausgewechselt werden musste. Der Einsatz von Tim Albrecht (angeschlagen) wackelt.

Rehbein, der Sportliche Leiter Mario Emde und mit ihnen die Spieler hoffen, dass sich das Willinger Publikum noch einmal mobilisieren lässt. Am Samstag machten vor allem die Gästefans richtig Stimmung. Rehbein: „Es wäre schön, wenn sich der ein oder andere aufraffen würde.“ mit sbx (mn)