Besondere Auszeichnung für Ring

Von: Per Schröter

Ausgezeichnet: Christian Ring (Zweiter von links) wurde von Thomas Hellmich (links) und Günther Lehne (Zweiter von rechts) geehrt. Der SGW-Vorsitzende Dirk Polej (rechts) freute sich mit ihm. © Per Schröter

Christian Ring ist neues Mitglied im Club 100 des Deutschen Fußball -Bundes (DFB). Am Samstag wurde das Vorstandsmitglied der SG Werratal im Rahmen des Udo Reihert-Gedächtniscups offiziell geehrt.

Hedemünden – „Dies ist eine ganz besondere Auszeichnung“, betonte Thomas Hellmich, stellvertretender Vorsitzender des NFV-Kreises Göttingen-Osterode, der die Ehrung zusammen mit seinem Vorstandskollegen Günther Lehne vornahm. Seit 1998 (und damit seit 25 Jahren) nimmt der DFB jedes Jahr 100 Frauen und Männer in den Club 100 auf, die von ihren Vereinen vorgeschlagen werden und die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren. „Aktuell gibt es rund 24 500 Vereine in Deutschland und da ist es schon außergewöhnlich, wenn man so wie Christian Ring ausgewählt wird“, sagte Hellmich.

Geehrt wird Ring, der im Vorstand der SG Werratal für den Bereich Organisation zuständig ist, für sein langjähriges Wirken für den Verein. „Christian ist immer da, wenn man ihn braucht“, lobte der Vereinsvorsitzende Dirk Polej. Nach seiner Zeit als aktiver Bezirks-Schiedsrichter hatte Ring vor rund 15 Jahren unter anderem das Catering bei der SGW in die Hand genommen und es im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. „Ohne ihn würde bei uns vieles nicht so laufen, wie es läuft“, sagte Polej.

Verbunden mit der Aufnahme in den Club 100 ist für Ring unter anderem die Teilnahme an einer Ehrungsveranstaltung mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf am 11. November im Fußball-Museum in Dortmund sowie ein Gutschein für den Besuch eines Länderspiels. Für die SG Werratal gab es darüber hinaus zwei Mini-Tore und fünf Fußbälle. (Per Schröter)