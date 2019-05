1:4 – Lage für Eintracht immer düsterer

Stürmisch: Der Baunataler Tim Kraus (in hellblau) überläuft die Steinbacher (von links) Tom Wiegand, Michael Wiegand, Steffen Trabert und Sebastian Bott.

Verbandsliga-Fußballer müssen um Klassenerhalt bangen

Die einen waren niedergeschlagen, weil sie nun noch mehr um den Klassenerhalt fürchten müssen, die anderen feierten den Titelgewinn in der Fußball-Verbandsliga mit Böllern und Weißbierduschen. 1:4 (1:1) unterlag der GSV Eintracht Baunatal auf eigenem Platz dem SV Steinbach und liegt nach jetzigem Stand vor den letzten beiden Partien um vier Punkte hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Die Eintracht musste unter ungünstigen Voraussetzungen auflaufen. Christopher Löbel, Alan Scott fehlten verletzt, Andreas Bürger (vier Spiele) und Niklas Leck (ein Spiel) wegen ihrer Rotsperren aus der Partie in Eichenzell. Christian Krug, der dort irrtümlich auch Rot gesehen hatte, durfte ebenso spielen wie mit vorläufiger Genehmigung der eigentlich beteiligte David Katluhn.

Daneben hatte der überraschende 4:0-Sieg des direkten Konkurrenten Eichenzell in Sand am Samstag für Kopfschütteln gesorgt und den Druck erhöht. Und immerhin war mit Steinbach der Tabellenführer zu Gast.

Dennoch erwischte der GSV einen verheißungsvollen Start. Das Team wirkte konzentriert, war präsent und spielte schnell nach vorn. So wie in der 10. Minute, als Florian Pusch Hendrik Bestmann schickte und der den Ball am herausstürzenden Steinbacher Schlussmann Daniel Heinrich vorbei zum 1:0 im Tor unterbrachte.

Steinbach ergriff danach mehr die Initiative und glich durch Tom Wiegand aus (21.). Bis zum Ende der ersten Hälfte wirkte die Eintracht nicht wie ein Absteiger, die Gäste nicht meisterlich.

Nach dem Wechsel bekamen die Osthessen die Platzherren besser in den Griff. Diese verteidigten bisweilen naiv und leisteten sich im Mittelfeld mehr Ballverluste als zuvor. Steinbach legte durch zwei Treffer von Jan Ullrich vor (57., 62.). Schon nach dem 1:2 schienen die Baunataler nicht mehr an sich zu glauben. Gefährlich wurden sie nun kaum mehr, während Petr Kvaca für Steinbach per Foulelfmeter den 4:1-Endstand erzielte (78.).

„Es zieht sich durch die letzten Wochen, dass wir gut anfangen und dann irgendwann aufhören. Außerdem haben wir mit unseren Unstimmigkeiten den Gegner zum Toreschießen eingeladen“, sagte Thomas Kraus. An den Klassenerhalt schien die Elf des Baunataler Trainers nicht mehr recht zu glauben. Und gönnte naturgemäß dem Gegner den Aufstieg in die Hessenliga nicht. „Das ist genau so eine Fahrstuhlmannschaft wie wir“, sagte Hendrik Bestmann, „nur eine Klasse höher.“