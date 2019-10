Eintracht empfängt  Brunslar, Hertingshausen muss gegen Wabern ran

Dicke Brocken für die Baunataler

+ © Dieter Schachtschneider Sind wieder gefordert: Hertingshausens Kevin Klingmann (links) und Eintrachts Tim Kraus. © Dieter Schachtschneider

In der Fußball-Gruppenliga, Gruppe 1, bestreitet der GSV Eintracht Baunatal am heutigen Freitag (19 Uhr, Langenbergkampfbahn) gegen die SG Brunslar/Wolfershausen sein erstes Heimspiel nach dem Trainerwechsel. Der TSV Hertingshausen erwartet am Sonntag ab 15 Uhr am Werraweg den TSV Wabern.