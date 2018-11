Auch Northeim I geht mit Sieg in die Winterpause

Eintracht Northeim II gewinnt verrücktes Derby in Gladebeck.

Der letzte komplette Spieltag in der Frauenfußball-Bezirksliga vor der Winterpause hatte es in sich. In einem verrückten Derby setzte sich Eintracht Northeim II in Gladebeck durch.